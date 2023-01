Zeštíhlování státní správy: Vnitro chystá metodiku, která rozliší potřebné a zbytné úředníky

Resort práce pak zrušil místa zejména na České správě sociálního zabezpečení. Podle vicepremiéra a ministra práce Mariana Jurečky (KDU-ČSL) mohlo k rušení pozic dojít zejména díky digitalizaci. „Máme velké ambice, ať už na Úřadu práce, nebo v oblasti České správy sociálního zabezpečení, kde chceme digitalizovat agendu důchodů a dokázat najít úsporu. Nebo dát lidi na činnosti, které potřebujeme posílit,“ vysvětlil Jurečka (KDU-ČSL).

Vláda slíbila snižování počtu státních úředníků ve svém programovém prohlášení. Zmíněný pokles znamená oproti konci loňského roku zhruba jedno procento. Místa ale rušila už také během roku.

Vnitro chystá metodiku

Ministerstvo vnitra teď připravuje analýzu, kterých úředníků by se mohl stát zbavit a kde je naopak potřebuje. Stále ale platí, že chce získat nové policisty nebo učitele. „Je potřeba podívat se nejen na ta místa, ale i na to, zda některé činnosti ministerstva nedělají zbytečně a jestli by činnosti nešly zdigitalizovat a zefektivnit. Děláme metodiku, kterou budeme aplikovat na náš úřad, pak ji půjčíme i dalším resortům,“ uvedl vicepremiér a ministr vnitra Vít Rakušan (STAN).

„Já bych zavedl stop-stav. Jsou lidé, kteří odcházejí do důchodu, do soukromé sféry, nebo někam jinam a přirozeně bude lidí ubývat,“ nabízí další řešení předseda poslaneckého klubu SPD Radim Fiala.

Státní správu ještě například opustí úředníci, které jednotlivé resorty přijaly kvůli předsednictví v EU. Část jich už skončila ke konci roku, další úřady opustí v únoru.