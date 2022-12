Dopravu dál komplikuje ledovka, místy nevyjely spoje MHD

Zejména na jesenické straně Moravskoslezského kraje v úterý ráno opět komplikuje dopravu sníh. Na Bruntálsku jsou místa, kde se tvoří sněhové jazyky nebo závěje a kvůli přeháňkám je tam snížená dohlednost. Neprůjezdná je mimo jiné silnice I/11 mezi Bruntálem a Horním Benešovem.

„Všechna technika i posily jsou v terénu,“ uvedli k situaci na Bruntálsku silničáři. Kvůli sněhovým jazykům je na Bruntálsku uzavřeno několik místních silnic. Na silnici v Lichnově-Dubnici brání průjezdu uvázlý autobus.

Místy se tvoří ledovka, nebezpečí náledí je například na dálnici D48. Na silnicích nižších tříd mohou být závěje či zajetá vrstva sněhu. Dálnice a silnice první třídy jsou jinak převážně mokré nebo vlhké po chemickém ošetření. Ve vyšších polohách zejména v Beskydech je ujetá vrstva sněhu krytá posypem.

Prakticky celou noc bojovali na některých místech MS kraje silničáři i hasiči se sněhovými jazyky na cestách. Silný vítr komplikoval dopravu např. v okolí Kunčic pod Ondřejníkem, silnice byly zaváté sněhem a téměř neprůjezdné ve směru od Čeladné i od Trojanovic. foto: Jiří Baran pic.twitter.com/yWZRHyWZGo — Události Ostrava (@UdalostiOstrava) December 20, 2022

Na devatenáctikilometrovém úseku silnice I/56 na Frýdecko-Místecku v Beskydech mezi obcemi Ostravice a Bílá platí zákaz vjezdu pro nákladní vozy těžší 12 tun. Silnice je jedním z hlavních tahů na Slovensko.

Problémy jsou také v Praze a Středočeském kraji. Pražští záchranáři podle mluvčí Jany Poštové od rána ošetřili tolik lidí jako jindy za celý den. „Od 06:30 do zhruba 08:30 jsme ošetřili dvacet lidí zraněných po pádu na zledovatělých chodnících,“ řekla mluvčí. „Většinou jde o lehčí případy, které neohrožují život. Ošetřujeme většinou poranění horních a dolních končetin a hlavy,“ doplnila.

Mluvčí Technické správy komunikací (TSK) Barbora Lišková řekla, že 73 posypových vozů jezdilo po Praze v pondělí a celou noc na úterý. Po ránu je vystřídalo padesát menších strojů, které ošetřují vedlejší komunikace. Pokračuje také strojový a od rána i ruční úklid chodníků, kterých má TSK ve správě 550 hektarů. „Z důvodu ledovky kombinujeme kamennou drť a posypovou sůl,“ uvedla. „Není technicky možné ošetřit všechny chodníky. Soustředíme se především na zastávky MHD, vstupy do metra, přechody pro chodce nebo prostory před zdravotními středisky,“ řekla Lišková.

V Pardubickém kraji jsou na Chrudimsku uzavřené tři úseky nejmenších silnic. V okolí Hlinska jsou i zapadlá osobní auta. Neprůjezdné jsou silnice z Vojtěchova do Kladna, ze Ctětína do Ctětínku a z Pokřikova do Oldříše. Podle silničářů jsou v těchto místech nadměrné závěje, které nezvládne ani šípový pluh.

Řidiči by měli být velmi opatrní i v dalších oblastech regionu. Sněhové jazyky se tvoří v okolí Lanškrouna, kde se místy vyskytuje ledová krusta, na Chrudimsku, Orlickoústecku, Vysokomýtsku a v Železných horách.

Sypače jsou v terénu také na jižní Moravě. Regionální autobusové spoje proto některé úseky objíždějí či zcela vynechávají. „Největší potíže evidujeme na severu kraje v širším okolí Velké Bíteše, Moravského Krumlova, Kuřimi, Tišnova, Boskovic a Letovic, dále v okolí Brna. Některé spoje vynechávají nesjízdné úseky,“ uvedli dispečeři na webu. Některé menší ulice objížděly i autobusy brněnské MHD.

Problémy má MHD i železnice

Některé silnice jsou nesjízdné, jiné jsou sjízdné pouze s obtížemi. Téměř všechny autobusové linky příměstské MHD mají proto zpoždění, některé vůbec nevyjely. Problémy jsou hlavně západně od Prahy. Na Twitteru o tom informovala Pražská integrovaná doprava (PID).

⚠ Vlivem ledovky jsou hůře sjízdné nebo nesjízdné několik vozovek v Praze i Středočeském kraji. Se zpožděním je třeba počítat téměř na všech linkách, především západně od Prahy. Konkrétní omezení aktualizujeme na našem webu: https://t.co/ziggNe8Sjr pic.twitter.com/hUJzPEZ6ss — PID (@PIDoficialni) December 20, 2022

Ráno nejely například některé pravidelné spoje v okolí Mělníka či Mladé Boleslavi. Většina linek, které na trasu vyjely, pak nezajíždí do některých zastávek.

Problémy na železnici jsou aktuálně na trati z Prahy do Berouna. „Kvůli namrzlé troleji tu zůstal stát osobní vlak,“ informoval mluvčí Českých drah Lukáš Kubát. Odřeknuty jsou vlaky mezi pražským Masarykovým nádražím a Mělníkem.

Větší potíže mají dráhy jen v jednotlivých případech, když se vytvoří ledová vrstva na elektrickém vedení. „Žádné významné poruchy ale hlášeny nemáme,“ doplnil mluvčí.

Sněhové jazyky i námraza

Výstraha před ledovkou platí v některých regionech na západ a sever od Prahy. Meteorologové ji ráno prodloužili do půlnoci. Týká se to třeba Rakovnicka, Mělnicka nebo Mladoboleslavska. Srážky mají ale během dopoledne postupně ustávat.

Zároveň meteorologové upozorňují také na námrazu a sněhové jazyky. Ty se mohou tvořit zejména na jihovýchodě země. Tato výstraha platí do půlnoci.