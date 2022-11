Vojáci s sebou nesou soubor vlastností, na které se dá spolehnout, říká prezidentský kandidát Pavel

Pane generále, kandidujete více jako voják, nebo více jako civilista?

Mám historii, která je spojená téměř celý život s armádou. Tu samozřejmě nemůžu nikde zapřít a ani nechci, protože jsem na ni hrdý. Ale už je to čtyři roky minulost, takže dnes už jsem civilista.

To jste, ale do kampaně nějakým způsobem vstupujete, slovo „generál“ máte i na webových stránkách. Nemůže z toho někdo vyčíst, že nemáte zájem o voliče, kterým třeba slovo voják úplně neimponuje?

Musím říct, že se za tu hodnost samozřejmě stydět nemůžu. Ani nechci. Navíc mě takhle lidé celý život znají. Nikomu nevnucuju, jak mě má oslovovat, a mnohokrát se mně stalo, že mě lidé, kteří dopředu avizovali, že se jim oslovování hodností moc nelíbí, v zápalu rozhovoru nakonec několikrát oslovili „generále“. Ale spíš si myslím, že je to pro lidi zdůrazněním toho, co jim vlastně nabízím. To znamená zkušenost, kterou jsem nasbíral, a nebylo to jenom v naší armádě, ale bylo to v NATO, v Evropské unii, při řízení různých krizí, v konfliktech. Myslím si, že to jsou zrovna věci, které se dnes asi hodí.

A skutečně myslíte, že byste se jako kandidát prezidenta republiky neměl od toho vojenství –⁠ právě proto, že jsou tu i lidé, kteří prostě nechtějí vojáka –⁠ trochu odtáhnout?

Víte, já si myslím, že kdybych ze svých transparentů a billboardů a dalších odstranil slovo „generál“, tak ty, kteří mi to nepřejí, by to asi nepřesvědčilo, že mě mají volit. A těm, kteří mě chtějí volit, hodnost nijak nevadí.

Má vůbec prezidentem republiky být voják? Není jakýsi civilní, nebo řekněme humanistický nadhled pro výkon této funkce lepší?

A kde berete přesvědčení, že voják nemůže být humanista?

A může?

Samozřejmě, že ano.

Jak se to pozná?

Pozná se to podle toho, že si voják projde krizemi i válkami. Naprostá většina vojáků, kteří vidí, co válka přináší za utrpení, rozhodně není nijak dychtivá po válce. A já si myslím, že většina soudných vojáků, kteří se potom dostanou do vyšších pozic, kde mohou dávat politikům doporučení, do poslední chvíle, kdy je to jenom možné, doporučují jiná řešení než ozbrojený konflikt.

Myslíte brzdící doporučení?

Myslím tím řešení, která jsou spíše odstrašením nebo demonstrací síly, když už je to zapotřebí. Případně samozřejmě kombinací různých opatření, ale zahájit vojenský konflikt je opravdu až to poslední.