ŽIVĚ: Senát projedná daň z neočekávaných zisků

Příjmy z daně z mimořádných zisků mají sloužit k pokrytí nákladů, které stát bude mít v souvislosti se stanovením maximálních cen energií. Vládní návrh ji sice řadí mezi daně z příjmů právnických osob, ale zároveň uvádí, že se o ni státní rozpočet nedělí s územními samosprávami. To se některým senátorům nelíbí a chtěli by to změnit. V Poslanecké sněmovně obdobný návrh neuspěl.