Daň z mimořádných zisků podle Beneše nezpůsobí další zdražení elektřiny. Politici se však o dopadech přou

Z nového šedesátiprocentního zdanění energetických společností, bank, těžařských firem nebo rafinérií chce vláda příští rok domácnostem, malým a středním firmám dotovat ceny elektřiny a plynu. „Nemám žádnou radost z toho, že jsme tuto daň museli zavést, ale je to šance, jak kompenzovat zvýšené náklady na energie,“ sdělil ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS).

Jedním z velkých sporů, který mezi sebou ve sněmovně v pátek vládní a opoziční politici při schvalování daně z neočekávaných zisků vedli, byl její vliv na ceny bankovních poplatků nebo energií. Třeba ministr financí Stanjura tvrdí, že nová daň ceny služeb pro zákazníky nezvýší.

„Já tu obavu nemám, u energií budou zastropované ceny, pak to bude v celém řetězci vlastně regulovaná cena. Máme stanovenou koncovou zastropovanou cenu pro domácnosti, instituce, malé a střední firmy,“ uvádí Stanjura. „My jsme nastavili jako vláda zastropování cen jak na oblast energií, tak plynu, které stanoví tu horní hranici,“ doplnil vicepremiér Ivan Bartoš (Piráti).

Nedůvěra opozice

Opozice tomu ale nevěří. Hnutí ANO se obává, že třeba banky novou daň přenesou na své zákazníky. „Že na to doplatí občané, že se jim zvednou poplatky. Sdílím obavy v tom, že se může omezit objem úvěrů, že mohou stoupnout úrokové sazby,“ uvádí předsedkyně poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová.

„Veřejným prostorem i mezi odborníky kolují jasné signály, že by mohlo dojít ke zdražení služeb pro občany,“ myslí si i předseda hnutí SPD Tomio Okamura. Místopředsedkyně sněmovny Věra Kovářová (STAN) připouští, že se to může stát, ale předpokládá, že to v rámci konkurenčního boje firmy neudělají.