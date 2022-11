PROFIL: Bývalý disident a exministr Jaroslav Bašta před prezidentskými volbami kritizuje vládu i EU

Narodil se 15. května 1948 v Plzni. Studoval středověkou archeologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, školu ale nemohl dokončit. Za aktivity ve studentském Hnutí revoluční mládeže v letech 1968 a 1969 byl odsouzen na dva a půl roku do vězení. Po propuštění z vězení v roce 1972 se zapojil do disidentských aktivit, jako signatář Charty 77 byl perzekvován. Až do konce 80. let minulého století pracoval jako dělník a později jako technik. Nebyl členem komunistické strany.

Ze sociální demokracie odešel v březnu 2019, ve stejném roce vstoupil do hnutí Bezpečnost, odpovědnost, solidarita (BOS), za které neúspěšně kandidoval do Evropského parlamentu a jehož se na podzim 2020 stal předsedou. V roce 2021 vstoupil do SPD. Ve sněmovně je členem zahraničního výboru a komise pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby.

Bašta čelil podezření, že jako člen vlády zneužíval pravomoci v souvislosti se získáváním informací o privatizaci některých podniků. Stíhání však zastavila Poslanecká sněmovna, když ho v červenci 2000 odmítla zbavit poslanecké imunity. V roce 2009 během působení na Ukrajině byl jako velvyslanec dáván médii do souvislosti s údajně nelegální operací okolo vydávání českých víz na konzulátu ve Lvově. Bašta odmítl nařčení jako vykonstruované.

Politické postoje

Bašta podporuje odchod z EU, Unie podle něj představuje hrozbu „pro naši svobodu, odebírá nám práva a zatahuje nás do války“, uvedl ve videoprojevu. Od začátku českého členství se podle něj Unie změnila. „Byla to EU, která neprosazovala Green Deal a nepřivedla Evropu na kraj třetí světové války,“ řekl v rozhovoru pro iDnes.cz. Green Deal je podle něj hrozbou pro evropský průmysl i občany. Ke členství v Severoatlantické alianci pak v rozhovoru pro iDnes.cz řekl: „NATO se má vrátit ke svým kořenům a my tam pak zůstaneme.“ Jako jediný poslanec SPD hlasoval pro rozšíření NATO o Finsko i Švédsko.

Základním kamenem společnosti je podle něj rodina, kterou je potřeba chránit „v dobách dobrých i zlých,“ řekl ve videoprojevu.

Volební program

Jaroslav Bašta dosud nepředstavil oficiální volební program.

Ekonomika

Pro řešení současné ekonomické krize nejsou podle něj vhodné sociální dávky. Ty by měly být vždy dočasnou pomocí. „Sociální dávky by měly být to poslední, z čeho budeme nuceni platit za bydlení, za jídlo, za léky,“ vyjmenoval ve videoprojevu. Omezení dávek by podle něj vedlo také k zajištění dostatku prostředků na podporu seniorů.

Válka na Ukrajině

Bývalý velvyslanec v Moskvě i Kyjevě se domnívá, že by mělo být využito první příležitosti k zastavení konfliktu. Uvedl to v březnu v DVTV, kde varoval také před hrozbou opotřebovávací války. „Cílem války není vítězství, ale mír,“ uvedl. Dodávky zbraní by se podle něj měly zastavit, „protože situace se stává nepřehlednou a máme pocit, že zbraně budeme potřebovat my sami“. Jako „správný krok“ označil v rozhovoru pro iDnes.cz přijímání uprchlíků. „Je to naše humanitární povinnost,“ uvedl. Případné prodloužení víz nepřímo podpořil: „Nemůžete ženy a děti posílat zpátky do válečného konfliktu.“