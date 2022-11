Ministerstvo plánuje zvýšit mýtné pro kamiony, dopravci volají po předvídatelnosti

Když se započte průměrné mýtné okolo pětikoruny za kilometr, vydělá si celý úsek od dálnice D5 po dálnici D1 ročně asi 700 milionů korun. Zní to jako velká částka, jenže kdyby se měla taková dopravní stavba zaplatit jen z mýtného, trvalo by to přes třicet let. Ministerstvo proto teď poprvé začíná mluvit o zvýšení mýtného.

„S ohledem na to, kolik Česká republika investuje, bude mít možnost sazbu mýtného posouvat. A my to určitě využijeme,“ poznamenal ministr.

Typický kamion platí v Česku za použití kilometru dálnice něco přes pět korun. Je to dokonce o něco víc než v sousedním Německu, tam ale mají sazby od ledna výrazně vzrůst, v Rakousku jsou dvojnásobné už teď.