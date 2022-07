Mýto se rozšířilo, kamiony musí platit na dalších úsecích silnic v Česku

Mezi pěti nově zpoplatněnými silnicemi je přitom i I/16 z Řevničova přes Mělník do Mladé Boleslavi. Ta slouží jako severní obchvat pražské aglomerace. Část majitelů kamionů se tak může vrátit zpět na rychlejší trasu okolo metropole. Jenže Pražský okruh je hotový jen z poloviny a navíc je už teď přetížený.

„Jsem přesvědčený o tom, že to tam další kamiony nepřivede. Ta silniční síť nepřináší přelivy ze směru silnic zpoplatněných a dálnic do ostatních komunikací, pokud na nich nedochází k nějaké dramatické situaci,“ tvrdí ministr dopravy Martin Kupka (ODS).

Mýtné chtějí i další obce

Kamionová doprava je jedním z vítězů covidových let – alespoň co do objemu přepravy. Dopravci přesto tvrdí, že neprožívají dobré časy a bude to pro ně problém. „Dopravci se budou muset snažit přenést to do ceny za dopravu,“ domnívá se Vojtěch Máša ze sdružení dopravců ČESMAD Bohemia.

Přitom už teď se ozývají i obce ležící na krajských silnicích, že by mýtné také potřebovaly. O zpoplatnění úseku mezi Klatovy a Domažlicemi budou bojovat hlavně zastupitelé Všerub na Domažlicku. Kamiony si tudy krátí cestu do Německa a navíc se vyhnou mýtu na hraničním přechodu Folmava.

Pro srovnání: na železnici se platí za tunokilometr zátěže zhruba deset haléřů. Tolik platí kamiony jen na dálnicích a spíš ty starší. Naopak na silnicích první třídy se platí přibližně 60 procent dálniční taxy.