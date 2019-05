Stát má několikaleté zpoždění ve stavbě vah na dálnicích, upozorňuje NKÚ

Vláda v roce 2015 schválila Akční plán rozvoje inteligentních dopravních systémů (ITS) do roku 2020, který počítal mimo jiné se stavbou zmíněných vah nebo modernizací centra dopravních informací. Podle plánu měly už v letech 2016 a 2017 začít fungovat první vysokorychlostní váhy pro automatické měření kamionů. Ke konci roku 2018 ale Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) na silnicích, které spravuje, nezprovoznilo žádnou. Přitom třeba na krajských cestách podle NKÚ fungovalo loni na podzim už pět takových vah.

„Systém vysokorychlostního kontrolního vážení na dálnicích je z podstaty hustšího dopravního provozu na zmíněných komunikacích technicky náročnější na instalaci než na jiných typech komunikací,“ zdůvodnila zpoždění mluvčí ministerstva Lenka Rezková. Před dokončením má podle ní ŘSD dvě váhy na dálnicích D5 a D8. Spuštěny budou v nejbližší době, doplnila. Další váha se staví na D35 a tři váhy se brzy začnou budovat.

NKÚ na základě prověrky kritizoval také to, že cíle plánu rozvoje dopravních systémů jsou obecné a neměřitelné. Ministerstvo dopravy si také nestanovilo ukazatele, podle kterých by rozdělovalo peníze na projekty a zjišťovalo, jak se daří plán naplňovat. „Na projekty ITS je přitom v rámci akčního plánu připraveno přibližně devět miliard korun, přičemž do konce roku 2018 byly zahájeny, případně dokončeny, projekty za více než 2,3 miliardy korun,“ sdělil mluvčí NKÚ Václav Kešner. „Na podobné nedostatky v řízení programů dlouhodobě poukazujeme i u jiných resortů,“ doplnil člen NKÚ Jan Kinšt, který kontrolu vedl.