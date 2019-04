Neprojedou. Stát chystá zákaz jízdy kamionů i v neděli dopoledne

Neděle je den, kdy by na silnicích v Česku neměly být vidět kamiony, ale jen odpoledne. Zákaz jízdy platí od 13 do 22 hodin – na rozdíl od Německa, Rakouska a Slovenska, kde je nedělní zákaz jízdy od půlnoci do 22 hodin. Jezdit mohou pouze v Polsku, kde platí omezení jen o letních prázdninách a ve státní svátky (pak ale již od 8 hodin).

V Česku by výhledově mohl být celodenní zákaz též. „Bylo by dobré sjednotit časy, ve kterých je zakázáno jezdit, s ostatními státy kolem nás,“ míní ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Hlavním argumentem je, že se kvůli tomu, že v Česku mohou jet, ale za hranicemi ne, mohou „na našem území kamiony hromadit“.