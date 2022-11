Dvanáct kandidátů na prezidenta odevzdalo potřebné dokumenty. V některých případech neúplné

Potřebné dokumenty k prezidentské kandidatuře odevzdal například Andrej Babiš (ANO), který našel podporu v poslaneckém klubu svého hnutí. „My jsme to organizovali tak, že jsme to v úterý oznámili a všichni, kteří byli přítomni, tak to podepsali. A pár z nich ještě ve středu. Takže jsem předal šestapadesát podpisů,“ sdělil.

Odevzdáno má i Danuše Nerudová, která kandidaturu oznámila na konci května. Od té doby její týmy hledaly podporu mezi lidmi. „V krabicích je 82 628 podpisů. V každé krabici, na každém podpisovém archu, za každým podpisem je osobní příběh,“ komentovala.

Na ministerstvu vnitra už byl i senátor Pavel Fischer, jenž nasbíral podpisy 54 zákonodárců. Kampaň pro svůj druhý pokus v prezidentské volbě představil před měsícem. „Stál jsem o to, abych měl podporu z obou komor parlamentu. To je pro mě vizitka toho, že jako prezident budu umět pracovat s parlamentem a oběma komorami napříč,“ vysvětlil.