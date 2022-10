Skoro půlka Čechů nemá favorita na prezidenta. Nejvíc šancí má teď Pavel, ukazuje průzkum

Hnutí ANO svého nominanta zatím neoznámilo, jeho případní prezidentští kandidáti Babiš či Alena Schillerová by za současné situace prohráli všechny případné souboje v druhém kole, upozornili autoři průzkumu. Jen duel Babiše a Středuly by podle nich mohl být poměrně vyrovnaný, není ale na druhou stranu v tuto chvíli moc pravděpodobný.

Kdo se chce stát prezidentem, měl by mít podle něj v průzkumech u dotázaných voličů alespoň nadpoloviční znalost a třetinovou přijatelnost. „Kampaň se již rozjela na plné obrátky a ti, co nebudou vidět a slyšet, těžko mohou pomýšlet na postup do druhého kola,“ soudí Burianec.

Nejlepší pozici v hypotetických duelech druhého kola má nyní Pavel následovaný Nerudovou. Babiš ani Schillerová by v případném druhém kole podle aktuálního průzkumu neuspěli. „Obě dvě předchozí přímé volby prezidenta nám ukázaly, že zatímco první kolo je spíše volba pro někoho, druhé pak často proti někomu,“ připomněli analytici. Pokud by Babiš nekandidoval, přiklonilo by se nejvíce jeho voličů logicky k jinému kandidátovi ANO. Získat by je mohl ale také Pavel či Středula.

Výzkumu STEM/MARK se na konci září a začátku října zúčastnilo 1003 lidí od 18 let. Zaměřil se na ty, kteří nevylučují účast v lednové volbě prezidenta.