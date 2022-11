Vláda zrušila automatické zřízení datové schránky, schválila cenový strop na energie pro další firmy

Doplnění nařízení, podle něhož budou zastropované ceny energií platit i pro státní nebo městské podniky, které nemají obchodní charakter, schválila na svém středečním zasedání vláda. Ministři měli na programu i zrušení automatického zřízení datové schránky občanům poté, co se k některé digitální službě státu přihlásí například bankovní identitou nebo eObčankou. I tento návrh kabinet posvětil, nyní zamíří do sněmovny. Poslanci by se jím mohli začít zabývat na schůzi, která začne 15. listopadu.