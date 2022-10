ŽIVĚ: Vláda projednala program na obnovu Ukrajiny či zemědělské dotace

V programu plánu obnovy Ukrajiny v letech 2023 až 2025 by měla sehrát hlavní roli ministerstva zahraničí a průmyslu, zapojit by se měl i český byznys, řekl koncem srpna český velvyslanec v Kyjevě Radek Matula. Česká republika by se na Ukrajině mohla zapojit do poválečné obnovy Dněpropetrovské oblasti.

Strategický plán Společné zemědělské politiky EU určuje pravidla rozdělování dotací, na které by mělo podle ministerstva zemědělství od příštího roku směřovat 40 miliard korun ročně. Nastavení dotací vyvolalo letos několik protestů organizovaných hlavně Agrární komorou ČR, která kritizovala přesun větší části peněz k menším farmářům. Výhrady k plánu mají také ekologické organizace, například Hnutí Duha. Plán musí ještě schválit Evropská komise.

Ministři měli projednat také dvojici vládních nařízení, která počítají s tím, že by Ukrajinci mohli žádat o oprávnění k pobytu v Česku za účelem studia, i když obdrželi dočasnou ochranu v jiné zemi Evropské unie. Nově by také mohli mít výjimku ze zákazu vydávání víz Bělorusové, kteří si podají žádost o pobytové oprávnění za účelem studia na vysoké škole na základě stipendií poskytovaných Českem, Evropskou unií nebo mezinárodními organizacemi.

Kabinet má na programu i zrušení zákona o zemědělských skladních listech z roku 2000. V praxi se podle předlohy používal zhruba tři roky a kabinet ho chce zrušit v souladu se svým plánem zbavit právní řád zbytečných předpisů. Současně s ním by se měly zrušit související části v několika dalších předpisech i příslušná vyhláška.