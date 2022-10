Přesun bohoslužeb nebo snížení teploty na farách. Ceny energií nutí šetřit i církev

Průměrný chrám, kde se koná mše třikrát týdně, spotřeboval za minulý rok 13 megawatthodin a elektřina ho stála téměř 80 tisíc korun. Pokud by se její cena počítala podle současných burzovních cen, účet by se téměř ztrojnásobil na 200 až 230 tisíc korun.

V některých farnostech se spoří už dlouho. Například v Cvikově se bohoslužby namísto v kostele konají na faře už přes třicet let. Přesto přinesla energetická krize místnímu faráři Rudolfu Repkovi jednu změnu. „Na rozdíl od předchozích let nebudeme v zimě ve farní kapli topit, ačkoli tam máme zavedené ústřední topení,“ představuje novou snahu o ještě větší úsporu.

Podle něj je farářům v ekonomické nouzi připraveno přispět na energie i pražské arcibiskupství. Jednorázově jim pomůže finančně, do dalších let chtějí ale ve ztrátových farnostech najít způsob, jak s energiemi odpovědně hospodařit. Vyjma osvětlení a topení má totiž velkou spotřebu energie například i motor varhan nebo pohon zvonů.

Energeticky nejvíce zatížené jsou především velké chrámy a katedrály. Na zimu se proto chystá i ta v Olomouci. „Mše svaté v katedrále (svatého Václava) budou o nedělích a svátcích, ve všední dny se ale přesuneme do nedalekého kostela svaté Anny, který je mnohem menší,“ říká místní duchovní správce probošt Ladislav Švirák. V menších bočních kaplích se přes týden slouží také v katedrálách v Praze, Brně a Litoměřicích.

Plzeňský biskup a předseda ekonomické sekce České biskupské konference Tomáš Holub věří, že katolická církev energetickou krizi zvládne. „Udělali jsme dotazník mezi kněžími a zatím nám vychází, že farnosti jsou schopny to zvládnout. Přesto však tato krize vede k zásadní otázce, kde šetřit. Hledáme proto ta místa, kde topíme Pánu Bohu do oken,“ řekl.

Problémy má í církevní školství

Vysoké ceny energií netrápí jenom farnosti. Problémy čekají také katolické školy. „Je to obrovský průšvih. Všechny církevní školy v republice jsou totiž vypláceny o rok zpětně. Tedy tu navýšenou částku, co dostanou ostatní školy pro tento rok, my dostaneme až ten další. Pokud ceny náhle vyskočí, tak to bude katastrofa. Do zimy energie ještě udržím, co ale bude dál, netuším,“ říká ředitel Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži Jan Košárek.