ANALÝZA: Volba senátorů je důležitá, budou rozhodovat o většině ústavních soudců

Senát je nemalou částí společnosti vnímán jako komora, která je nadbytečná, nepotřebná a mohla by být zrušena. A svými výroky to podporují i vysocí představitelé státu. Jako ministr financí tuto myšlenku před několika lety oživil Andrej Babiš (ANO), podobně hovoří i prezident Miloš Zeman. Naopak o tom, proč je důležité druhou komoru parlamentu mít, jsme psali před prvním kolem voleb do Senátu.

Tyto volby do horní komory jsou navíc o něco důležitější než jiné. Jejich výsledky totiž mohou mít vliv na další velmi podstatnou instituci státu, totiž na Ústavní soud.

V obsazování instituce, která musí plnit ochranu ústavnosti v Česku, hraje Senát nezanedbatelnou roli. Jak vyplývá z Ústavy, je mandát ústavních soudců desetiletý. A základní zákon také určuje, jakým způsobem a kým jsou ústavní soudci jmenováni. Kandidáty navrhuje prezident, ke jmenování však potřebuje souhlas právě Senátu.