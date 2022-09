Kandidáti na brněnského primátora debatovali o řešení dopravní situace ve městě

Také současná primátorka Markéta Vaňková z koalice SPOLEČNĚ - ODS a TOP 09 zmínila, že MHD je pro uskupení priorita. „Z brněnského rozpočtu šlo v tomto roce do Dopravního podniku města Brna 2,5 miliardy korun, na příští rok plánujeme dokonce 2,75 miliardy,“ uvedla s tím, že dochází k obnově vozového parku a koalice se snaží, aby byla hromadná doprava pro lidi příjemná. Zmínila rovněž budovaný velký městský okruh, který je primárně investicí ŘSD. „Ale bez spolupráce s městem by výstavba nepokračovala tak rychle,“ podotkla.

Jiří Oliva , lídr kandidátky ČSSD VAŠI STAROSTOVÉ , zmínil probíhající stavbu velkého městského okruhu. „Za dva roky bude hotový a pomůže to průjezdnosti města,“ uvedl s tím, že koalice rovněž klade důraz na hromadnou dopravu. „Přesto, že se dramaticky zvyšují ceny elektřiny a plynu – nechceme zdražovat MHD, aby byla co nejaktraktivnější,“ uvedl s tím, že město by mělo z vyšších příjmů, které má z daní, více dotovat dopravní podnik tak, aby zaměstnanci dostali férovou mzdu a byli řádně zaplaceni.

Systém parkování

Dalším velkým tématem debaty z Brna bylo parkování. Vaňková podotkla, že současná koalice poupravila navržený systém parkování, který byl podle jejího názoru chaotický, například si každá městská část mohla stanovovat vlastní pravidla. „Řidič, který by přijížděl z jedné do druhé městské části, by nevěděl, která pravidla zrovna platí. My jsme udělali jasný systém – rozdělili jsme to do tří zón A, B, C a jen se rozlišuje, která z nich to je,“ uvedla.

Podle Olivy je systém nastaven tak, aby zaručoval rezidentům, že bez problémů zaparkují, a aby ostatní obtěžoval co nejméně, což se podle něj osvědčilo. „Je to vidět tam, kde jsou modré zóny zavedeny. Myslím, že už není problém zaparkovat a teď jde o to, aby se modré zóny rozšířily do dalších míst,“ dodal.

Lahoda zmínil, že systém parkovacích zón v Brně funguje dobře a je lepší než v Praze, protože návštěvníci mohou parkovat všude. „Pro návštěvníky je to pohodlné v tom, že místo najdou snadněji a stejně tak i rezidenti. Ano, podle norem některá místa zavedením zón zmizí, ale jak se ukazuje, tak to opravdu parkování zlepší,“ dodal.

Modré zóny nejsou v Brně například na sídlištích, protože by výrazně ubylo parkovacích míst.

V těchto případech by podle Hladíka mohly pomoci družstevní parkovací domy, které by byly vystavěny na vyasfaltovaných plochách, které zůstaly na sídlištích ještě z dob komunismu. „Domy by měly tři čtyři patra, podle toho, jak je to v dané lokalitě možné, a nabídlo by se lidem, kteří bydlí v lokalitě, aby byli družstevníky – podíleli by se na tom, že parkovací místo potom bude jejich,“ vysvětlil.

Drápalová uvedla, že současné vedení města připravovalo projekty parkovacích domů, ale reálně se žádný z nich nedotáhl do konce. „Důsledkem je to, že po městě Brně parkuje neuvěřitelné množství aut nelegálně a myslím si, že se ukazalo, že na to město prakticky rezignovalo,“ uvedla a dodala, že je to patrné na chodnících a u přechodů. Důkazem je podle ní také to, že se snížil počet odtahů na nulu.



Podle Skřičky by se spousta místa ušetřila tím, že by se odtáhla auta, která „stojí a obrůstají trávou a nikdo je neodtáhne.“ Tímto by se podle něj uvolnilo minimálně několik tisíc parkovacích míst.

Černý je podle svých slov rád, že současná koalice nezrušila modré zóny zavedené za bývalého vedení. „Každý nápad, když se zavede, tak má nějaký vývoj a jsme rádi, že došlo i k vylepšení,“ podotkl. Dodal, že hnutí bude iniciovat vytipovávání lokalit, kde se dají parkovací místa zřizovat. Řešením by podle něj mohlo být i přeměření šířek komunikací. „Například v Řečkovicích vzniklo po jedné straně komunikace mnoho míst,“ podotkl.