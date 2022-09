Zimu zvládneme, je třeba se připravit na tu další, řekl Topolánek

„Nemohu říct, že plynu je dost. Vyhlášení Evropské komise, že zastropujeme Gazpromu ceny plynu, vedlo k tomu, že Gazexport zastavil tok v Nordstreamu 1. Když vezmeme všechny zásobníky, které budou plné na osmdesát procent, tak ve střední Evropě a na Balkáně chybí 32 miliard kubíků. To, co máme a jsme schopni natlačit do podzimu, bude znamenat, že už dnes můžeme říct, že nějakým způsobem zimu projedeme,“ řekl Topolánek.

Obnovitelné zdroje

Řešením mohou být taky obnovitelné zdroje, které jsou podle Topolánka výborné. Upozornil ale na fakt, že Evropa za posledních dvanáct let v této otázce zaspala, protože se nic nepostavilo a k obnovitelným zdrojům je nutné mít záložní „zdroje, které vykrývají dobu, kdy nesvítí a nefouká. Baterie se ukazují jako docela nákladné řešení. Ukládat to do vodíku, to prostě není technicky realizovatelné. Vodík je v pořádku, ale nenahradíte tím Počerady,“ sdělil Topolánek.

Potenciál vidí na střechách domů, na halách, na veřejných budovách. „Ale vždy potřebujeme nějaké pokrytí výkonů a výkyvů,“ dodal. Topolánek si myslí, že je nejprve nutné domluvit se na celoevropském řešení a pak na to „roubovat“ to české, které je podle něj v zásadě připravené.