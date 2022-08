Pokud zmizí podpora Ukrajině, je ohrožena demokracie, varovali Lipavský a Mičánek

Česko by podle Lipavského mělo jako předsednická země Evropské unie pomáhat Ukrajině v několika směrech zároveň – v obraně, s přípravami na zimu, přiblížení k evropské integraci a v obnově země. Z hlediska vojenské pomoci podle Mičánka Česko dělá, co může. „Myslím si, že na velikost naší armády to bylo maximum, které jsme mohli uvolnit,“ okomentoval české dodávky zbraní.

Válka měla podle něj vliv i na českou armádu, jelikož akcentovala problémy, se kterými se dlouhodobě potýká, a ukončila tak debaty o jejím rozpočtu. „Zkrátka ty dvě procenta jsou minimem, které budeme muset investovat,“ řekl.

Ukrajinský konflikt také ukazuje, že i armáda vybavená starší technikou se může úspěšně bránit, pokud má dostatečné množství záloh a dobře připravenou mobilizaci. „To je to, co by v brzké době měla Armáda České republiky otevřít a začít diskutovat,“ dodal.