Vyhledejte pomoc a odejděte najednou, radí odborníci obětem domácího násilí

To, že pachatel v takové situaci neušetří ani děti, není podle Houdka pravidlem. „Ale není to zase úplnou výjimkou. Zvláště pokud to nejsou vlastní děti agresora, ale jsou například z předchozího partnerství nebo manželství,“ přiblížil.

Věří, že se změní

Podle Prokopové ženy leckdy neodhadnou, že dojde až k vraždě. „Tam je velice důležité, aby se ženy, které zažívají domácí násilí nebo pronásledování či výhrůžky zabitím, neostýchaly. Protože řada z nich si neuvědomí, že to může končit právě tou vraždou,“ upozornila.

Vyzvala ženy, aby se v takovém případě obrátily na organizace, zaměřené na tuto problematiku. „Ať už je to Rosa, nebo intervenční centra pro ohrožené osoby, kde by určitě taková žena nalezla pomoc. A kde je právě důležité vyhodnotit všechny rizikové faktory a upozornit ji na to, k čemu může dojít a jak ona se potom sama může rozhodnout,“ vysvětlila.

Jeden z problémů, proč ženy zůstávají i přes domácí násilí, je podle Prokopové ten, že věří, že se partner může změnit – například když ženu nebije na každodenní bázi. Mnohé pak podle Prokopové situaci podcení. „Často hovořím s ženami, které třeba říkají: No, on mi vyhrožuje zabitím, ale on by to nikdy neudělal. To řada žen podcení. Výzkumy hovoří o tom, že více než padesát procent žen, které byly zavražděny, toto od partnerů slýchaly,“ upozornila.

Pomoc mohou vyhledat i agresivní muži. „Mohou se obrátit na organizaci Liga otevřených mužů nebo Viola,“ sdělila Prokopová. Podle ní si ale problém málokterý takový člověk přizná. Uvedla také, že muži mnohdy mají pocit, že mají na své chování právo. „Že to je jejich žena,“ podotkla.