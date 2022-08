Poskytovatelé sociálních služeb se snaží šetřit, dodatečné peníze od státu podle nich nebudou stačit

Nejvíce prostředků ze státních dotací by se podle předběžného návrhu mělo rozdělit v Moravskoslezském kraji. Celkem má jít o víc než 340 milionů korun. Téměř sedmadevadesát milionů pak poskytovatelům služeb vyplatí Karlovarský kraj. Návrh ještě projedná vláda.

„Do krajů by se tyto peníze měly dostat v září. Nedělá nám to žádný problém ani v krajích. Schválí to na svých krajských zastupitelstvech a pak už je rozešlou,“ uvedl člen sněmovního sociálního výboru Jiří Navrátil (KDU-ČSL). Řada organizací ale už ví, že částky, které podle předběžného návrhu dostanou, nebudou stačit.

„Chybějící částka v rozpočtu byla před dofinancováním 668 tisíc a teď po dofinancování jsme dostali 186 tisíc, to znamená lehké počty, kolik nám ještě zbývá,“ uvedla na dotaz ČT ředitelka Obrnického centra sociálních služeb. Podobně je na tom i s financováním dalších služeb, které centrum poskytuje. „Znamená to pro nás, že se teď musíme točit kolem personálních změn, šetření tisku a energií,“ přibližuje nutné úspory.