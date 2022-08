Pro ukrajinské uprchlíky skončil nárok na bezplatnou dopravu

Za vlaky z Prahy do Přemyšli na polsko-ukrajinských hranicích, které nyní jezdí nejméně jednou denně, nemuseli uprchlíci před válkou platit až do poloviny července. Obdobná výjimka pro ně platila v Česku do 1. srpna.

Nově ale musejí uprchlíci platit i za cestu přes tuzemské území. Kromě těch, kterým kterým místní úřady potvrdí, že nemají nárok na dočasnou ochranu. „Je i v zájmu České republiky, aby tito lidé Českou republiku opustili. Budou mít návratové jízdné do země původu zdarma,“ vysvětlil ministr vnitra Vít Rakušan (STAN).