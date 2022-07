Je to historický okamžik, sdělil Baxa k bourání vepřína v Letech. Herman připomněl roli bývalého prezidenta Havla

Samotné bourání bývalého vepřína přijde na řadu v pondělí. Zneuctění pietního místa velkovýkrmnou prasat dlouhé roky kritizovaly rodiny přeživších, občanské iniciativy i západní Evropa. Podle Baxy je nastartování demolice a přiblížení stavby památníku bezpochyby historickým okamžikem.

„To, že trvalo tak dlouhá desetiletí připomenout oběti romského holocaustu, a to, že několik desetiletí stál na místě koncentračního tábora v Letech vepřín, je ostuda,“ uvedl s tím, že cítí za potřebné se za liknavost českého státu omluvit.

Podle Hermana, který byl ministr kultury ve vládě Bohuslava Sobotky, která vepřín vykoupila, je důležité u méně atraktivních témat dotáhnout věci do konce. „Byl to především Václav Havel, který toto téma otevřel, pak asi nebyla dostatečná politická vůle, nebylo to viděno jako priorita. Naše vláda Bohuslava Sobotky řekla, že to dotáhneme do konce,“ prohlásil.

Obává se, že kdyby nešlo o romský tábor, ale o tábor pro většinovou populaci, tak by vepřín zmizel dřív. Jde podle něj o „pozůstatky odporného jevu rasismu“.