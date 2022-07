Česko v pátek znovu zasáhnou silné bouřky. Víkend však už bude klidný

Budou také rozdíly v teplotách mezi východem a západem republiky. Na jihozápadě Čech budou odpolední teploty jen kolem 20 stupňů Celsia. V Praze a ve středních Čechách bude ze začátku svítit slunce a bude mezi 25 a 30 stupni. Nejdéle bude slunečno na východě, ve Zlínském kraji bude odpoledne až 35 stupňů.

„Riziko silných nebo velmi silných bouřek roste od jihozápadu k severovýchodu,“ uvedl meteorolog Jan Šrámek.

#vystraha na zítra (1. 7.) na (VELMI) SILNÉ BOUŘKY, POVODŇOVOU POHOTOVOST, (VELMI) VYSOKÉ TEPLOTY a NEBEZPEČÍ POŽÁRŮ.

Mohou se objevit přívalové srážky cca 30 mm, kroupy a nárazy větru cca 70 km/h. Podrobnosti výstrahy na výstražném webu ČHMÚ zde: https://t.co/1u0AalHkXm pic.twitter.com/FFkhqhcadh — Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) (@CHMUCHMI) June 30, 2022

Výstraha je proto rozdělená na tři časové úseky – od 11 do 15 hodin, od 15 do 20 hodin a pak od 20 hodin do půlnoci. „Mezi 11. a 15. hodinou je nejrizikovější zhruba prostředek republiky, ale silné bouřky se mohou objevovat i v západní polovině Čech nebo na jihu Čech. Během krátké doby může napršet kolem 30 milimetrů, kroupy budou většinou do dvou centimetrů a vítr do 90 kilometrů za hodinu. Tam, kde je oranžová barva, mohou být kroupy přes dva centimetry a vítr nad 90 kilometrů v hodině,“ podotkl. Od 15. hodiny pak hrozí silné bouřky na většině území Česka.

V sobotu bude jasno nebo polojasno

První prázdninový víkend se však počasí zklidní, bouřky ani jiné nebezpečné projevy s nimi spojené zatím meteorologové neočekávají. „V sobotu může ještě doznívat déšť na Moravě a ve Slezsku. Přes den pak bude jasno nebo polojasno. A maxima se dostanou na 21 až 25 stupňů Celsia, na jižní Moravě až na 27 stupňů. Neděle už může mít znovu teploty tropické – a hlavně, po dlouhé době by neměla spadnout nikde ani kapka,“ podotkla také meteoroložka Alena Zárybnická.

Už v pondělí ale podle ní přijde další studená fronta s přeháňkami. „Bouřky by ale měly být jen ojedinělé a zatím to vypadá, že nebudou nijak silné. Letní teploty vydrží do čtvrtka, kolem 25 stupňů Celsia, pak se na víkend zřejmě ochladí,“ dodala.

Hladiny po bleskové povodni klesají

V noci ze středy na čtvrtek zasáhla některé části Česka blesková povodeň. Řádila zejména na jihu. Na dvou místech na Blanici stále platí první povodňový stupeň. Voda však pozvolna klesá.

V Heřmani na Písecku se výška hladiny řeky až do pátečních 3:30 držela nad hranicí druhého povodňového stupně. Po ránu je tam výška hladiny 142 centimetrů a normální stav je 110 centimetrů a méně. V Husinci byla po ránu výška hladiny řeky 100 centimetrů, což je o pět centimetrů více než hydrology určený normální stav.

Na Blanici byl ve čtvrtek i třetí stupeň povodňové aktivity. Intenzivní srážky pak způsobily komplikace i jinde v Jihočeském kraji. Také Český Krumlov a Týn nad Vltavou zasáhla v noci na čtvrtek blesková povodeň. V Týně to byla podle starosty nejhorší záplava od roku 2002, škody jsou za miliony korun. V Krumlově se z koryta vylila Polečnice. Zalila budovy kolem Chvalšinské ulice, škody budou za stovky tisíc.