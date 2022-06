Resort životního prostředí chce v rámci předsednictví EU řešit balíček Fit for 55 i světelné znečištění

Náměstek ministryně životního prostředí Jan Dusík sdělil, že v případě klimaticko-energetického balíčku Fit for 55 je cílem podpořit vyjednávání a nalézt průsečík mezi postoji Rady Evropské unie a Evropského parlamentu, aby mohla legislativa vstoupit v platnost co nejdříve. Dusík je jedním ze zmocněnců za Česko pro jednání o životním prostředí během předsednictví.

Klimaticko-energetický balíček Fit for 55 Evropská komise představila loni v létě. Opatření vyplývající z třinácti legislativních návrhů by měla pomoci EU dosáhnout 55procentního snížení emisí skleníkových plynů do roku 2030 proti roku 1990 a uhlíkové neutrality do roku 2050. Fit for 55 navrhuje mimo jiné změnu systému obchodování s emisními povolenkami, uhlíkové vyrovnání na hranicích či změny ve využívání půdy a v lesnictví. Zahrnuje i podpůrná opatření – například vznik sociálního fondu či navýšení modernizačního a inovačního fondu.

K dalšímu hlavnímu tématu ministerstva, adaptaci na změnu klimatu a ochraně biodiverzity, Dusík řekl, že v Radě pro životní prostředí, jejíž neformální jednání v Praze bude 13. a 14. července, se bude řešit například problém odlesňování a nastavení pravidel udržitelného využívání lesních produktů. Na červencovém zasedání rady se bude jednat i o ochraně a obnově půdy.