Vládní opatření by měla zacílit i na osamělé a seniory, shodují se sociolog Buchtík a ekonom Šmejkal

„Rozhodně bych neřekl, že pomoc státu je nedostatečná. Nemyslím si, že pomoc by měla být plošnější, naopak si myslím, že by měla být adresnější. To by ale vyžadovalo delší čas to promyslet, aby to mělo správný dopad,“ domnívá se ředitel Poradny při finační tísni David Šmejkal.

Meziroční inflace v Česku stoupla v květnu na 16 procent, některé položky oproti loňskému květnu podražily ještě výrazněji. Jsou to hlavně energie – třeba plyn a pohonné hmoty byly dražší téměř o polovinu. Inflaci táhly také potraviny. Podle Šmejkala jsou rostoucími cenami nákladů ohroženy nejen domácnosti s dětmi, ale i „osamělí spotřebitelé a hlavně senioři,“ kterých se nyní jednorázová dávka netýká.