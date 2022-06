Poslanci schválili příspěvek pět tisíc na dítě, pozměňovací návrhy opozice zamítli

Opozice však návrh kritizovala s tím, že pomoc rodinám navržená kabinetem není dostatečná. „Je to málo a je to pozdě,“ uvedla Lenka Knechtová (ANO). Vládní zákonodárci zase upozorňovali na rozpočtové dopady opozičních řešení. „Z čeho to bude stát platit?“ tázal se ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL). Všechny výdaje by podle něho šly na vrub zvýšení zadlužení státu. Zpravodaj Jan Bauer (ODS) pak mluvil o „určité míře populismu“ opozice.

Peníze mají dostat i rodiče studentů, požaduje opozice

Poslanci ANO Aleš Juchelka a SPD Lucie Šafránková například chtěli, aby příspěvek byl na nezaopatřené děti do 26 let, tedy i na studenty. K opozičním návrhům patří také zrušení milionové hranice hrubých příjmů rodin, což má mimo jiné usnadnit administrativu.

Šafránková poukazovala rovněž na to, že letošní příjmy rodin se mohly proti loňsku změnit. Poslanec ANO Igor Henrych nabídl úpravu, podle které by příspěvek rodiny dostaly na středoškolské studenty do 21 let. Každoměsíční vyplácení navrhují v různých variantách Juchelka i Richard Brabec (ANO).

Většinu z těchto pozměňovacích návrhů projednával už dopoledne sociální výbor a koaliční většinou je zamítl. Úpravy nakonec zamítla i sněmovna. „Je to nedostatečný, nesystémový a nespravedlivý krok, který přišel pozdě. Chtěli jsme, aby na to měli nárok všichni rodiče,“ podotkl po hlasování předseda SPD Tomio Okamura. Dodal, že návrh poslanci SPD však podpořili, aby rodiny získaly „alespoň nějakou pomoc“.

Příspěvek bude podle předlohy pro dítě, které 1. srpna nedovrší 18 let. Stát dávku vyplatí i na děti, které se od srpna do konce roku teprve narodí. Rodiny, které mají za červen nárok na dětské přídavky, by měly dostat pětitisícovou dávku v srpnu. Ostatním rodičům, kteří budou muset o peníze žádat, by měla podpora dorazit do konce dalšího měsíce po rozhodnutí o přiznání. Dávku budou moci čerpat také pěstouni, manželé či partneři rodičů i vdovci a vdovy po rodičích.

Sněmovna večer schválila také novelu lex Ukrajina k ubytovávání a registraci běženců i po skončení nouzového stavu.