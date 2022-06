Centrem Prahy prošli zemědělci, zastavili před sídlem vlády. Kritizovali ji kvůli dotacím

Předseda Asociace samostatných odborů Bohumír Dufek, jehož organizace se na protestu také podílela, varoval před podporou malých zemědělců, ti by podle něj nedokázali zásobit trh. „Vyrábějí maximálně do deseti procent potravin,“ podotkl.

Prohlásil, že si vládní politici prostřednictvím zemědělských dotací platí svou propagaci a zároveň dal najevo, že protesty budou pokračovat. „Oni si z těch dotací určitým způsobem platí svoji politickou reprezentaci v rámci České republiky, takže postoj je nekompromisní. Ale musím říct, musí se připravit na to, že pokud to nepůjde po dobrém, tak to půjde po zlém. Plánujeme další nátlakové akce v rámci českého předsednictví. Uvidíme, co vydrží čeští zemědělci, a co vydrží vláda. První signál je dnešní pochod Prahou,“ varoval Dufek.