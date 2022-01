Zemědělci protestují napříč celým Českem. Nelíbí se jim plánované změny v dotačních podmínkách

Účastníci chtěli dát happeningem symbolicky najevo, že je „nejvyšší čas zapojit do diskusí o změnách agrární politiky hlavně zástupce odborné zemědělské veřejnosti“. Pálení slámy mělo symbolizovat rychlost, se kterou vláda nyní může ovlivnit české zemědělství na mnoho let. Akci účastníkům znepříjemnily vítr a zima. „Počasí nám nepřeje a dá se říct, že nám nepřeje ani současná vláda,“ řekl k tomu Doležal.

Kvůli hustému sněžení se do jízdy nakonec nezapojila společnost Proagro Radešínská Svratka, která hospodaří na 2300 hektarech půdy a chová 850 krav. „Tímhle nastavením dotací (vláda) vůbec nepřemýšlí o tom, že způsobí obrovské ekonomické problémy firmám, které jsou větší, kde se vyrábí 80 procent mléka, masa a obilí,“ řekl prokurista firmy Jaroslav Michal.

Co mohou znamenat zásadní změny agrární politiky pro obyvatele Česka? Hrozí omezení zemědělské produkce, ztráta pestrosti české krajiny a soudní spory kvůli zmařeným investicím a ušlým ziskům. Více v tiskové zprávě @AgrarniKomora a @ZSCR : https://t.co/8wNa0soN5Q

Do demonstračních jízd zemědělců se ve Zlínském kraji zapojilo zhruba devadesát traktorů. Nejvíce jich po poledni vyjelo na Kroměřížsku, dělila ředitelka Agrární komory Zlínského kraje Marcela Janotová. „Na Kroměřížsku vyjelo 42 traktorů, na Vsetínsku asi osm, na Uherskohradišťsku kolem 30 a ve zlínském okrese asi deset. Každý okres měl dvě až tři trasy, které si zemědělci vytipovali a tou trasou jeli,“ uvedla.

Například Zemědělské družstvo Senice na Hané na Olomoucku uvádí, že v případě, že začnou platit připravené změny dotačních pravidel pro tuzemské zemědělce, přijde podnik o několik milionů korun ročně. Seničtí se tak do protestu zapojili také, své traktory vyslali do protestní jízdy Olomoucí.

V Ústeckém kraji se do protestů zapojili například na Lounsku a Litoměřicku. Nespokojenost s plánem vlády dali najevo protestní jízdou zemědělské techniky. Na Litoměřicku vyjeli zemědělci ve 12:05, pokračovali do Lovosic a odtud zpět do svých domovů. Podle ředitele zemědělského družstva Klapý Otakara Šaška šlo o klidný protest.

Plány prý zvýhodňují malé zemědělce

Změny v dotační politice podle zemědělských organizací v Česku nespravedlivě zvýhodňují malé zemědělce. Ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) ve středu uvedl, že nikomu neupírá právo demonstrovat, odmítá však ustupovat nátlaku.

Na změně dotačních pravidel pro léta 2023 až 2027 se minulý týden shodli zástupci vládní koalice. Ministerstvo zemědělství původně počítalo s určením maximální výše dotace velkým zemědělským podnikům. Nakonec od toho ustoupilo, zvýšilo ale podíl peněz určených pro menší zemědělce. Rovněž omezilo maximální výši investičních dotací ze 150 na 30 milionů korun.