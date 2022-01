Nechceme souboj mezi malými a velkými zemědělci, říká ministr Nekula

Podle Nekuly jde v nových dotačních pravidlech o vrácení „vychýleného dotačního kyvadla“ zpět do rovnováhy. „Z údajů Ústavu zemědělské ekonomiky a informací jednoznačně vyplývá, že v předcházejícím období byla určitá disproporce mezi malými zemědělci do sta hektarů a zemědělci nad dva tisíce hektarů, kteří dostávali asi o dva tisíce korun na hektar více,“ uvedl ministr.

To podle něj není jen pro malé zemědělce, do ekologického režimu se mohou zapojit i větší podniky. Řešením pro ně podle Nekuly může být i to, že zvolí duální systém, kdy část podniku bude hospodařit konvenčně a menší část převede do režimu ekologického zemědělství, na který získá větší dotace.

Varoval před tím, aby se diskuse nezvrhla na souboj mezi malými a velkými zemědělci: „Je to o tom, abychom měli zdravější potraviny a vodu a zemědělci lépe a komfortněji hospodařili v krajině.“

Tvrzení protestujících zemědělců, že nová dotační politika povede ke zvýšení cen potravin, označil za „strašení“. Podle něj se změna ve strategickém plánu odehraje až příští či přespříští rok. „Pokud dojde ke zdražení potravin, tak na to bude mít vliv spíše růst cen pohonných hmot, růst cen energií, a růst mzdových nákladů. Toto reálně hrozí,“ podotkl ministr.

Předseda zemědělského svazu Martin Pýcha prohlásil, že vláda udělala čistě politické rozhodnutí bez ohledu na strukturu tuzemského zemědělství. Ministr podotkl, že podobné protesty zaznívají i v jiných zemích EU, kde jsou velcí zemědělci nespokojeni. Podle něj je nutné vnímat, že se v případě dotací jedná o peníze daňových poplatníků jak České republiky, tak celé EU, a proto je nutné myslet na jejich zájmy.

Slova Martina Pýchy o struktuře zemědělství podle ministra Nekuly nereflektují realitu. „Naše struktura je vychýlená. Jsme v rámci Evropské unie víceméně anomálie,“ prohlásil.

Ke změnám dotační politiky podle Nekuly musí dojít také kvůli tlaku ze strany Evropské unie. „Peníze dává EU, a pokud tady dává pravidla, je potřeba se jim přizpůsobit. Máme určité mantinely. Pokud EU říká 'podporujte více malé a střední podniky', tak je potřeba je podpořit. Pokud říká 'podporujte začínající a mladé', je potřeba je podpořit. Říká 'podporujte ekologické zemědělce', tak je podpoříme,“ vyjmenoval ministr.

Čína stopla import vepřového a v Evropě je přetlak

Na nedávném jednání ministrů zemědělství zemí EU Zdeněk Nekula vyzval k tomu, aby EU přijala mimořádná opatření pro chovatele prasat. Prohlásil, že na každém kusu prasete dnes každý zemědělec prodělává.

V Interview ČT24 vysvětlil, že se po jeho vystoupení k jeho stanovisku přidalo dalších patnáct států Evropské unie, které chtějí po Evropské komisi, aby do tohoto sektoru poskytla mimořádnou podporu. „Dostalo se nám odpovědi, abychom použili národní zdroje,“ popsal ministr stanovisko Komise.

Vysvětlil, že situace chovatelů prasat reflektuje celoevropský problém. „Čína využila toho, že v některých částech EU je africký mor prasat, a stopla import vepřového masa. Na evropském trhu proto nastal obrovský přetlak,“ popsal Nekula.

Podle něj ale po jednání s eurokomisařem pro zemědělství Januszem Wojciechowskim vidí naději na posun v této otázce. „Doufám, že mimořádná pomoc by mohla přijít do pololetí, ale míč je na straně EU,“ uvedl.