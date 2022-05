Opozice blokuje sněmovnu kvůli zákonům, které vadí Babišovi, říká Pekarová Adamová

Vláda žádá ve čtvrtek sněmovnu o prodloužení nouzového stavu kvůli uprchlické vlně o 30 dní. Pekarová Adamová říká, že český občan vůbec nepozná, že nějaký nouzový stav platí, týká se totiž hlavně úřadů. Zmiňuje takzvaný lex Ukrajina, který už projednala vláda a v příštích týdnech by ho mohly projednat sněmovna a Senát. Má řešit všechny dílčí potřeby.

„Ono se to nedá napsat za pár dnů, jak se tady tváří opozice, ale ona je to taková rétorika, která má zastřít to, že se vládě daří uprchlickou vlnu zvládat. I díky občanům,“ sdělila s tím, že jim chce poděkovat. Zákon by měl být projednán v legislativní nouzi v příštích 30 dnech, podle ní je i z opozice vůle zákon projednat.

Že z jejích řad přicházela kritika, že vláda žádá o prodloužení nouzového stavu, i když v souvislosti s pandemií covidu-19, právě když chtěla minulá vláda nouzový stav prodlužovat, Pekarová Adamová nevidí jako problém. Je to podle ní nesrovnatelné, protože dopady byly skrze zavřené školy či obchody obrovské, ale vláda tehdy nebyla schopná po roce představit jinou strategii než využívat nouzový stav.

„Dílčí problémy jsou přirozené“

Odmítla také, že by se pod rouškou nouzového stavu vypisovaly zakázky bez výběrových řízení. Třeba v ministerstvech práce a sociálních věcí, školství nebo průmyslu a obchodu se prý ani nic nevypisovalo. Utratilo se celkově 82 milionů, kde jsou konkrétní položky odůvodněné, jde o lůžka nebo vízové štítky. I přesto k nim byl podle ní audit, který na nic nekalého nepřišel. Uvedla, že předchozí vláda utratila během nouzového stavu miliardy.

Předsedkyně sněmovny také odmítá kritiku hejtmanů či opozice, že vláda uprchlickou vlnu nezvládá a že například neví, kolik je kde uprchlíků. Někteří hejtmani se podle ní snaží na tématu zviditelnit, například primátor Prahy Zdeněk Hřib (Piráti), který podle ní kritizoval vládu, ale byl na jednáních přítomen. „Že to půjde bez problému, nikdo nemohl očekávat. Upozorňovali jsme, že je to bezprecedentní situace. Od druhé světové války taková uprchlická vlna v Evropě nebyla. Dílčí drobnosti, problémy jsou přirozené,“ uvedla.