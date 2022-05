Novelu státního rozpočtu by mohl kabinet schvalovat v červnu, připustil Stanjura

Podle Stanjury existují dvě varianty. „Udělat harmonogram tak, abychom to stihli schválit zhruba do poloviny července. Ale druhá – stejně pravděpodobná – varianta je, že se to ve sněmovně bude projednávat po vládních prázdninách,“ řekl.

Vláda bude muset do rozpočtu napsat například nových deset miliard, které chce v létě poslat rodinám s ročním příjmem do milionu hrubého, a to po pěti tisících na každé dítě mladší osmnácti let. Mimořádný zářijový růst penzí o v průměru 700 měsíčně pak vyjde do konce roku na osm miliard. A kvůli daňovým úlevám vypadne z rozpočtu dalších osm miliard.

Opozice nechce projednávání blokovat

Opoziční strany novelu státního rozpočtu nepodpoří. Zároveň ale její projednávání nebudou, na rozdíl od některých jiných důležitých vládních návrhů, blokovat. „Novela zákona o státním rozpočtu je něco, co je pro tuto zemi důležité. My si k tomu řekneme své. Domnívám se, že určitě uplatníme nějaké pozměňovací návrhy,“ řekla předsedkyně poslaneckého klubu ANO a bývalá ministryně financí Alena Schillerová.

„Hnutí SPD podporuje zvyšování důchodů, podporujeme zvýšení příspěvků na děti a podporujeme také zvýšení životního a existenčního minima,“ uvedl předseda SPD Tomio Okamura.

Ministra financí nyní čekají vyjednávání o novele rozpočtu s ostatními členy vlády. O tom, kdy předloží nový rozpočet na jednání kabinetu, chce mít jasno na začátku června.