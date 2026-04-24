Celníci letos zadrželi už přes sto zásilek nelegálních léků, hlavně steroidy či přípravky na erekci


Zdroj: ČT24

Celní správa v prvním čtvrtletí zachytila už 108 zásilek podezřelých léků. Jedná se o téměř 28 procent loňského celkového počtu, jak uvádí mluvčí Hana Štaffová. Nejčastěji se podle ní jednalo o anabolika nebo přípravky na podporu erekce, které nebyly v Česku registrované. Celníci je nachází hlavně v poštovních balících.

Například v únoru objevili celníci z Plzeňského kraje stovky tablet neregistrovaných léků při kontrole prodejců v příhraničí. Byla mezi nimi například i nelegální viagra.

„Léčiva byla nabízena osobou, která nebyla oprávněna k prodeji léčivých přípravků. Část léčiv byla volně vystavena na prodejním pultu, další balení celníci nalezli v igelitové tašce uložené v zásuvce pod prodejním pultem,“ uvedla mluvčí Celního úřadu v Plzni Marcela Kašparová na webu.

Celní správa letos celkem zadržela už více než sto zásilek nelegálně dovezených léků. „Od počátku roku 2026 nám narůstají záchyty,“ uvádí mluvčí Celní správy Hana Štaffová. Předchozí roky přitom byly relativně stabilní. V roce 2023 celníci zachytili 379 zásilek, o rok později 350 a v roce 2025 celkem 385 případů.

Na posouzení zadržených přípravků spolupracuje Celní správa se Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL). „Většinou se jedná o neregistrované léčivé přípravky, které neprošly registrací ani v ČR, ani v EU. Přípravky většinou obsahují účinnou látku, která je v ČR dostupná pouze na lékařský předpis,“ popisuje ředitel ústavu Tomáš Boráň.

Pětina Čechů vyhazuje prošlé léky do koše. Vracet by je měli do lékáren
Zásilky míří poštou

Nejčastěji celníci zachytí nelegální léky v poštovních zásilkách, což souvisí s vysokým objemem mezinárodní přepravy i rozvojem online nákupů. Podle Štaffové přicházejí zásilky nejčastěji z Indie, Číny, Spojených států, Velké Británie nebo Thajska.

Skutečnou zemi původu je přitom často obtížné určit. „V mnoha případech během cesty dochází k přebalování zásilek, a to i v tranzitních zemích, které jsou následně uvedeny jako odesílatel v celních prohlášeních,“ popisuje Štaffová.

Steroidy, hubnutí i erekce

Mezi zadrženými přípravky dlouhodobě dominují anabolické steroidy, hormonální přípravky nebo léky na podporu erekce. V některých zásilkách se pak objevil i ivermektin, který se používá jako antiparazitikum a experimentálně byl podáván při léčbě covidu-19.

De facto: Covid-19 přinesl polarizaci i dezinformace
Podle SÚKLu se v nelegálních přípravcích na podporu erekce objevují látky jako sildenafil, tadalafil nebo vardenafil. U přípravků na hubnutí pak například semaglutid či zakázaný sibutramin. Podle ředitele ústavu Boráně přitom právě tyto látky mohou být nebezpečné. Upozornil, že hlavním problémem nelegálních přípravků je jejich nejasné složení a nekontrolovaná výroba.

„Každý nelegální přípravek bez ohledu na svůj deklarovaný účel představuje pro pacienta nepředvídatelné zdravotní riziko,“ varuje Boráň. Od selhání léčby chronických onemocnění až po poškození vnitřních orgánů. V krajních případech nelze podle něj vyloučit ani akutní intoxikaci s fatálním průběhem.

Léky do boxů nebo domů. Vojtěch chce spustit zásilkový výdej léků na předpis
Zadržené léky končí v likvidaci

Po zadržení putují zásilky k SÚKLu, kde je ústav zkontroluje a zdokumentuje. „Následně je uložíme do skladu, kde čekají na likvidaci,“ uvádí Boráň.

Ta je možná až ve chvíli, kdy je prokázáno, že předmětné léčivé přípravky sloužily ke spáchání přestupku. O propadnutí věci se zpravidla rozhoduje v rámci řízení o přestupku dle zákona.

Novým šéfem lidovců je Grolich. Prvním místopředsedou byl zvolen Činčila

Novým šéfem lidovců je Grolich. Prvním místopředsedou byl zvolen Činčila

10:16Aktualizovánopřed 20 mminutami
Celníci letos zadrželi už přes sto zásilek nelegálních léků, hlavně steroidy či přípravky na erekci

Celníci letos zadrželi už přes sto zásilek nelegálních léků, hlavně steroidy či přípravky na erekci

před 34 mminutami
Rusko ztratilo ve válce s Ukrajinou téměř milion a čtvrt vojáků, píše nizozemská rozvědka

Rusko ztratilo ve válce s Ukrajinou téměř milion a čtvrt vojáků, píše nizozemská rozvědka

před 52 mminutami
Odbory žádají od Turka omluvu. Macinka mluví o „hilsneriádě“

Odbory žádají od Turka omluvu. Macinka mluví o „hilsneriádě“

10:37Aktualizovánopřed 1 hhodinou
ČEZ představil detaily vzniku dceřiné firmy

ČEZ představil detaily vzniku dceřiné firmy

12:31Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Poslanci přehlasovali senátní veto zákona o regulaci cen paliv

Poslanci přehlasovali senátní veto zákona o regulaci cen paliv

03:08Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Maximální ceny paliv o víkendu opět o vyšší desítky haléřů vzrostou

Maximální ceny paliv o víkendu opět o vyšší desítky haléřů vzrostou

před 2 hhodinami
Válka s Íránem vyčerpala zásoby klíčových zbraní armády USA, píší NYT

Válka s Íránem vyčerpala zásoby klíčových zbraní armády USA, píší NYT

před 2 hhodinami

Novým šéfem lidovců je Grolich. Prvním místopředsedou byl zvolen Činčila

Novým předsedou opoziční KDU-ČSL byl zvolen jihomoravský hejtman Jan Grolich, který v čele strany nahrazuje Marka Výborného. Na sjezdu byl jediným kandidátem na nejvyšší stranickou funkci. Ve volbě ho podpořilo 233 z 266 delegátů, kteří se účastnili hlasování. „My už nechceme jen přežívat, my chceme vyhrávat,“ řekl Grolich ve svém kandidátském projevu. Strana zvolila také prvního místopředsedu, kterým se stal poslanec Benjamin Činčila.
Celníci letos zadrželi už přes sto zásilek nelegálních léků, hlavně steroidy či přípravky na erekci

Celní správa v prvním čtvrtletí zachytila už 108 zásilek podezřelých léků. Jedná se o téměř 28 procent loňského celkového počtu, jak uvádí mluvčí Hana Štaffová. Nejčastěji se podle ní jednalo o anabolika nebo přípravky na podporu erekce, které nebyly v Česku registrované. Celníci je nachází hlavně v poštovních balících.
před 34 mminutami

Odbory žádají od Turka omluvu. Macinka mluví o „hilsneriádě“

Odbory se ohradily proti výrokům vládního zmocněnce pro klimatickou politiku a Green Deal Filipa Turka (za Motoristy), jenž označil úředníky za parazity, které Motoristé chtějí deratizovat. Používal i výrazy jako škodná či chátra. Omluvu od něj očekávají Odborový svaz státních orgánů a organizací i Českomoravská konfederace odborových svazů. Po premiérovi Andreji Babišovi (ANO) chtějí, aby takové vyjadřování odmítnul. Předseda Motoristů Petr Macinka Turkova slova marginalizoval s tím, že je proti Turkovi vedena „hilsneriáda“.
Poslanci přehlasovali senátní veto zákona o regulaci cen paliv

Poslanci v pátek absolutní většinou 103 hlasů schválili možnost regulace cen pohonných hmot vládním nařízením, proti bylo 46 členů opozice. O cenách benzinu a nafty už tak nemá rozhodovat ministerstvo financí cenovými výměry. Kritici návrhu poukazovali mimo jiné na to, že vůči nařízení vlády by nebyla možná obrana u správních soudů, ale jen u Ústavního soudu. Návrh zákona Senát vetoval v týdnu, dolní komora nyní veto přehlasovala a předlohu dostane k podpisu prezident. Debatu nad opatřením na plénu provázela pře o to, kdo politikaří.
Maximální ceny paliv o víkendu opět o vyšší desítky haléřů vzrostou

Maximální denní ceny paliv, které určuje stát, o víkendu opět vzrostou. Nejvyšší povolená cena nafty se oproti pátku zvýší o 82 haléřů na 42,86 koruny za litr. Benzin bude možné prodávat maximálně za 42,19 koruny za litr, tedy o 58 haléřů dráž než v pátek. Jde o ceny pro nadcházející tři dny včetně pondělí, o víkendu se měnit nebudou. Ministerstvo financí stanovuje ceny od předminulého týdne, mělo by v tom pokračovat přinejmenším do konce dubna.
Rakouská dětská výživa obsahovala patnáct mikrogramů jedu

Sklenička s dětskou výživou potravinářského výrobce HiPP, která se našla minulý týden na východě Rakouska, obsahovala patnáct mikrogramů jedu na krysy. Píše to agentura AP s odkazem na státní zastupitelství v Eisenstadtu. Toxikologický posudek má nyní objasnit, jaké důsledky by pozření tohoto množství jedu mohlo mít pro lidský organismus.
Česko by mělo opustit model subdodavatelské ekonomiky, řekl Středula na sjezdu ČMKOS

V Praze začal dvoudenní sjezd Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS). Odboráři a odborářky na něm stanoví svou strategii do roku 2030 a zvolí si na příští čtyři roky vedení. O post předsedy největší odborové centrály v zemi se ucházejí tři kandidáti včetně dosavadního šéfa Josefa Středuly. Ten ve svém zahajovacím projevu mimo jiné řekl, že Česko by mělo opustit model podřízené subdodavatelské ekonomiky.
Bulharsko vydalo do Česka podezřelého ze žhářského útoku v Pardubicích

Člověk zadržený na území Bulharska v souvislosti s nedávným žhářským útokem v Pardubicích už je v Česku. Policie vůči němu nyní provádí úkony trestního řízení. Vydání se uskutečnilo v pátek, a to na základě evropského zatýkacího rozkazu, uvedlo dozorující Vrchní státní zastupitelství v Praze.
