Celníci letos zadrželi už přes sto zásilek nelegálních léků, hlavně steroidy či přípravky na erekci

Celní správa v prvním čtvrtletí zachytila už 108 zásilek podezřelých léků. Jedná se o téměř 28 procent loňského celkového počtu, jak uvádí mluvčí Hana Štaffová. Nejčastěji se podle ní jednalo o anabolika nebo přípravky na podporu erekce, které nebyly v Česku registrované. Celníci je nachází hlavně v poštovních balících.
Například v únoru objevili celníci z Plzeňského kraje stovky tablet neregistrovaných léků při kontrole prodejců v příhraničí. Byla mezi nimi například i nelegální viagra.
„Léčiva byla nabízena osobou, která nebyla oprávněna k prodeji léčivých přípravků. Část léčiv byla volně vystavena na prodejním pultu, další balení celníci nalezli v igelitové tašce uložené v zásuvce pod prodejním pultem,“ uvedla mluvčí Celního úřadu v Plzni Marcela Kašparová na webu.
Celní správa letos celkem zadržela už více než sto zásilek nelegálně dovezených léků. „Od počátku roku 2026 nám narůstají záchyty,“ uvádí mluvčí Celní správy Hana Štaffová. Předchozí roky přitom byly relativně stabilní. V roce 2023 celníci zachytili 379 zásilek, o rok později 350 a v roce 2025 celkem 385 případů.
Na posouzení zadržených přípravků spolupracuje Celní správa se Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL). „Většinou se jedná o neregistrované léčivé přípravky, které neprošly registrací ani v ČR, ani v EU. Přípravky většinou obsahují účinnou látku, která je v ČR dostupná pouze na lékařský předpis,“ popisuje ředitel ústavu Tomáš Boráň.
Zásilky míří poštou
Nejčastěji celníci zachytí nelegální léky v poštovních zásilkách, což souvisí s vysokým objemem mezinárodní přepravy i rozvojem online nákupů. Podle Štaffové přicházejí zásilky nejčastěji z Indie, Číny, Spojených států, Velké Británie nebo Thajska.
Skutečnou zemi původu je přitom často obtížné určit. „V mnoha případech během cesty dochází k přebalování zásilek, a to i v tranzitních zemích, které jsou následně uvedeny jako odesílatel v celních prohlášeních,“ popisuje Štaffová.
Steroidy, hubnutí i erekce
Mezi zadrženými přípravky dlouhodobě dominují anabolické steroidy, hormonální přípravky nebo léky na podporu erekce. V některých zásilkách se pak objevil i ivermektin, který se používá jako antiparazitikum a experimentálně byl podáván při léčbě covidu-19.
Podle SÚKLu se v nelegálních přípravcích na podporu erekce objevují látky jako sildenafil, tadalafil nebo vardenafil. U přípravků na hubnutí pak například semaglutid či zakázaný sibutramin. Podle ředitele ústavu Boráně přitom právě tyto látky mohou být nebezpečné. Upozornil, že hlavním problémem nelegálních přípravků je jejich nejasné složení a nekontrolovaná výroba.
„Každý nelegální přípravek bez ohledu na svůj deklarovaný účel představuje pro pacienta nepředvídatelné zdravotní riziko,“ varuje Boráň. Od selhání léčby chronických onemocnění až po poškození vnitřních orgánů. V krajních případech nelze podle něj vyloučit ani akutní intoxikaci s fatálním průběhem.
Zadržené léky končí v likvidaci
Po zadržení putují zásilky k SÚKLu, kde je ústav zkontroluje a zdokumentuje. „Následně je uložíme do skladu, kde čekají na likvidaci,“ uvádí Boráň.
Ta je možná až ve chvíli, kdy je prokázáno, že předmětné léčivé přípravky sloužily ke spáchání přestupku. O propadnutí věci se zpravidla rozhoduje v rámci řízení o přestupku dle zákona.