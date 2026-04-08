Pětina Čechů vyhazuje prošlé léky do koše. Vracet by je měli do lékáren

Spotřeba léků v Česku roste. Lékárníci ročně vydají přes 260 milionů balení. Ta, která projdou nebo je pacienti nevyužijí, se musí zlikvidovat ve spalovnách. Každoročně tam skončí zhruba tisíc tun. Přestože většina Čechů ví, že by měli léky vracet do lékáren, pětina je vyhazuje do běžného odpadu.
Krabičku s léky má doma téměř každý, často i s těmi, které už dávno neužívá. Datum expirace je uvedeno na obalech i na blistrech. Doba použitelnosti se uvádí také u mastí nebo kapek, u nichž je důležité sledovat i to, kdy je lidé začali používat. „Nejlepší je si datum otevření na lék poznamenat,“ uvedla lékárnice a odborná konzultantka BENU Ivana Lánová.
Špatně skladované nebo prošlé léky nemusí účinkovat, navíc mohou vyvolat nežádoucí účinky. „Mohou narůstat toxické nečistoty v léčivém přípravku, a to jednak směrem k vyššímu riziku například alergických reakcí, ale i k dopadu na játra, ledviny a podobně,“ vysvětlil ředitel Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) Tomáš Boráň.
Likvidace za přísných pravidel ve spalovně
Nepoužitelné léky ukládají lékárníci do speciálních kontejnerů. Odvážejí je firmy s oprávněním likvidovat nebezpečný odpad. „Většinou to probíhá ve spalovnách za přísně stanovených podmínek,“ uvedla farmaceutická asistentka Ústavní lékárny IKEM Alena Šindelářová. Léky se podle ní znovu nepoužívají ani se z nich nic dalšího nevyrábí.
Inzulinová pera a injekční léky by se měly vracet do speciálních boxů, ideálně v pevných obalech. Na rozdíl od běžných medikamentů je ale praktičtější, pokud lidé přinesou jen samotné blistry nebo lahvičky. „Určitě je praktičtější, pokud jsou papírové obaly velké, aby lidé léky vyndali a přinesli nám jen blistry, případně lahvičky,“ doplnila Šindelářová.
- Pravidelně kontrolovat datum spotřeby všech léčiv. Nejen sobě, ale také svým starším příbuzným.
- Léčiva s prošlým datem spotřeby rozhodně neužívat. Vložit je do sáčku a odnést do kterékoliv lékárny.
- Sáček s léčivy předat lékárníkovi, nebo ho vložit do speciálního boxu (pokud takový v lékárně mají).
Zdroj: AIFP
Pravidelná kontrola lékárničky
Domácí lékárničku by lidé měli podle farmaceutů kontrolovat alespoň dvakrát ročně. Důležité je také správné skladování – na suchém a tmavém místě při pokojové teplotě.
Lékárníci musí od pacientů převzít nespotřebované, prošlé, poškozené nebo špatně skladované léky, včetně přípravků na odvykání kouření. V lékárnách by měly končit i veterinární léčivé přípravky.
Naopak do běžného odpadu je možné vyhazovat doplňky stravy, zdravotnické pomůcky, kosmetiku nebo kontaktní čočky. Repelenty patří do speciálního kontejneru nebo sběrného dvora, stejně jako například rtuťové teploměry.
Lidé si chtějí nechat léky do zásoby
Lidé, kteří nespotřebované léky nevracejí do lékáren, to podle Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP) nejčastěji dělají proto, že si je chtějí ponechat do zásoby. Třetině se do lékárny nechce chodit a zhruba pětina je vyhazuje do odpadu nebo splachuje.
„Ty léčivé přípravky mají vliv na kvalitu vod i životního prostředí, které tím negativně ovlivňujeme. To je něco, co by se dít nemělo,“ upozornil výkonný ředitel AIFP David Kolář.
Na správné nakládání s léčivy upozorňuje i projekt Nevyhazuj léky, na kterém spolupracují AIFP a Asociace provozovatelů lékárenských sítí (APLEKS).