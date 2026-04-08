Pětina Čechů vyhazuje prošlé léky do koše. Vracet by je měli do lékáren


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24
Události: Kam vracet léky
Spotřeba léků v Česku roste. Lékárníci ročně vydají přes 260 milionů balení. Ta, která projdou nebo je pacienti nevyužijí, se musí zlikvidovat ve spalovnách. Každoročně tam skončí zhruba tisíc tun. Přestože většina Čechů ví, že by měli léky vracet do lékáren, pětina je vyhazuje do běžného odpadu.

Krabičku s léky má doma téměř každý, často i s těmi, které už dávno neužívá. Datum expirace je uvedeno na obalech i na blistrech. Doba použitelnosti se uvádí také u mastí nebo kapek, u nichž je důležité sledovat i to, kdy je lidé začali používat. „Nejlepší je si datum otevření na lék poznamenat,“ uvedla lékárnice a odborná konzultantka BENU Ivana Lánová.

Špatně skladované nebo prošlé léky nemusí účinkovat, navíc mohou vyvolat nežádoucí účinky. „Mohou narůstat toxické nečistoty v léčivém přípravku, a to jednak směrem k vyššímu riziku například alergických reakcí, ale i k dopadu na játra, ledviny a podobně,“ vysvětlil ředitel Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) Tomáš Boráň.

Samoléčbou si pacienti škodí, varují internisté
Likvidace za přísných pravidel ve spalovně

Nepoužitelné léky ukládají lékárníci do speciálních kontejnerů. Odvážejí je firmy s oprávněním likvidovat nebezpečný odpad. „Většinou to probíhá ve spalovnách za přísně stanovených podmínek,“ uvedla farmaceutická asistentka Ústavní lékárny IKEM Alena Šindelářová. Léky se podle ní znovu nepoužívají ani se z nich nic dalšího nevyrábí.

Inzulinová pera a injekční léky by se měly vracet do speciálních boxů, ideálně v pevných obalech. Na rozdíl od běžných medikamentů je ale praktičtější, pokud lidé přinesou jen samotné blistry nebo lahvičky. „Určitě je praktičtější, pokud jsou papírové obaly velké, aby lidé léky vyndali a přinesli nám jen blistry, případně lahvičky,“ doplnila Šindelářová.

  • Pravidelně kontrolovat datum spotřeby všech léčiv. Nejen sobě, ale také svým starším příbuzným.
  • Léčiva s prošlým datem spotřeby rozhodně neužívat. Vložit je do sáčku a odnést do kterékoliv lékárny.
  • Sáček s léčivy předat lékárníkovi, nebo ho vložit do speciálního boxu (pokud takový v lékárně mají).

Pravidelná kontrola lékárničky

Domácí lékárničku by lidé měli podle farmaceutů kontrolovat alespoň dvakrát ročně. Důležité je také správné skladování – na suchém a tmavém místě při pokojové teplotě.

Lékárníci musí od pacientů převzít nespotřebované, prošlé, poškozené nebo špatně skladované léky, včetně přípravků na odvykání kouření. V lékárnách by měly končit i veterinární léčivé přípravky.

Naopak do běžného odpadu je možné vyhazovat doplňky stravy, zdravotnické pomůcky, kosmetiku nebo kontaktní čočky. Repelenty patří do speciálního kontejneru nebo sběrného dvora, stejně jako například rtuťové teploměry.

Nevhodná kombinace léků může způsobit komplikace. Lidem poradí nová aplikace
Lidé si chtějí nechat léky do zásoby

Lidé, kteří nespotřebované léky nevracejí do lékáren, to podle Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP) nejčastěji dělají proto, že si je chtějí ponechat do zásoby. Třetině se do lékárny nechce chodit a zhruba pětina je vyhazuje do odpadu nebo splachuje.

„Ty léčivé přípravky mají vliv na kvalitu vod i životního prostředí, které tím negativně ovlivňujeme. To je něco, co by se dít nemělo,“ upozornil výkonný ředitel AIFP David Kolář.

Na správné nakládání s léčivy upozorňuje i projekt Nevyhazuj léky, na kterém spolupracují AIFP a Asociace provozovatelů lékárenských sítí (APLEKS).

Výběr redakce

Írán zastavil tankery v Hormuzském průlivu, Izrael podle něj porušil příměří

Írán zastavil tankery v Hormuzském průlivu, Izrael podle něj porušil příměří

14:49Aktualizovánopřed 9 mminutami
Rutte jde za Trumpem zabránit rozpadu NATO

Rutte jde za Trumpem zabránit rozpadu NATO

před 12 mminutami
Ministerstvo financí pro čtvrtek mírně snížilo maximální ceny paliv

Ministerstvo financí pro čtvrtek mírně snížilo maximální ceny paliv

03:08Aktualizovánopřed 19 mminutami
Vládní opatření proti cenám paliv jsou drahá a neefektivní, myslí si Kalousek

Vládní opatření proti cenám paliv jsou drahá a neefektivní, myslí si Kalousek

před 48 mminutami
Ceny ropy a plynu v reakci na příměří klesají

Ceny ropy a plynu v reakci na příměří klesají

03:35Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Příměří v ohrožení. Izrael podnikl dosud nejsilnější útok na Libanon

Příměří v ohrožení. Izrael podnikl dosud nejsilnější útok na Libanon

09:54Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Pětina Čechů vyhazuje prošlé léky do koše. Vracet by je měli do lékáren

Pětina Čechů vyhazuje prošlé léky do koše. Vracet by je měli do lékáren

před 1 hhodinou
Pavel hodlá stát v čele české delegace na summit NATO, sdělil Hrad Babišovi

Pavel hodlá stát v čele české delegace na summit NATO, sdělil Hrad Babišovi

17:06Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Ministerstvo financí pro čtvrtek mírně snížilo maximální ceny paliv

Maximální ceny paliv ve čtvrtek oproti středě mírně klesnou, rozhodlo ministerstvo financí. Litr nafty bude nejvýše za 49,40 koruny, benzinu za 43,05 koruny. Současný limit je 49,59 koruny za litr nafty a 43,15 koruny za litr benzinu. To je o více než korunu výše, než činily průměrné ceny paliv na začátku tohoto týdne. Čerpací stanice se zavedení stropu přizpůsobují. Platí rovněž limit na marže obchodníků s palivy.
Prezident se sešel s romskými koordinátory

Dvě desítky romských komunitních pracovníků a lídrů přijal ve středu na Hradě prezident Petr Pavel s manželkou Evou. Slavnostní setkání se konalo při příležitosti Mezinárodního dne Romů. Pavel ocenil jejich práci, Romové v Česku tvoří podle hlavy státu nezanedbatelnou skupinu a jejich plná integrace je předpokladem k úspěchu celé společnosti. Na setkání dorazili Romové z různých míst Česka, přijeli zástupci původních českých Romů i olašských Romů a Sintů. Po oficiálním přivítání a krátkých vyjádřeních následovalo pořízení společné fotografie a také neformální osobní setkání. Pro romské návštěvnice a návštěvníky byla připravena i prohlídka hradních prostor. Mezinárodní den Romů se slaví od roku 1990. Připomíná první mezinárodní romský kongres, který se konal 8. dubna 1971 nedaleko Londýna.
Vládní opatření proti cenám paliv jsou drahá a neefektivní, myslí si Kalousek

Nárůst cen kvůli konfliktu na Blízkém východě teprve začíná, domnívá se bývalý ministr financí Miroslav Kalousek. Víc než energie a paliva ho však trápí cena hnojiv, která podle něj ovlivní začínající jarní práce. Proto očekává, že kvůli aktuální krizi budou potraviny za rok dražší. Kalousek byl hostem pořadu Interview ČT24, moderovaném Jiřím Václavkem, kde se vyjádřil také k možné konsolidaci státního rozpočtu a sporu prezidenta s vládou ohledně zastupování na summitu NATO.
Pětina Čechů vyhazuje prošlé léky do koše. Vracet by je měli do lékáren

Spotřeba léků v Česku roste. Lékárníci ročně vydají přes 260 milionů balení. Ta, která projdou nebo je pacienti nevyužijí, se musí zlikvidovat ve spalovnách. Každoročně tam skončí zhruba tisíc tun. Přestože většina Čechů ví, že by měli léky vracet do lékáren, pětina je vyhazuje do běžného odpadu.
Pavel hodlá stát v čele české delegace na summit NATO, sdělil Hrad Babišovi

Prezident Petr Pavel hodlá v souladu se svým ústavním postavením stát počátkem července v čele české delegace na summitu Severoatlantické aliance (NATO) v Ankaře. Napsal to ve středu v dopise adresovaném premiérovi Andreji Babišovi (ANO), který na webu zveřejnil Pražský hrad. Pavel odkázal na ústavní kompetenci prezidenta zastupovat stát navenek, ale i na dlouhodobé zvyklosti. Babiš v polovině března řekl, že by měl na summit jet on a ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé).
V dalším kojeneckém mléku našel úřad nebezpečný toxin

Kojenecké mléko Nutrilon Advanced Good Night od výrobce Danone obsahovalo nadlimitní množství toxinu cereulid, zjistila Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI). Jde již o třetí nález této nebezpečné látky od začátku roku, kdy inspekce spustila cílenou plošnou kontrolu kojeneckých sušených mlék. SZPI doporučuje všem, aby danou šarži potraviny dětem nedávali.
Mnohdy už rozkvetlé ovocné stromy ohrozí od pátku do neděle mráz

Ovocné stromy, z nichž mnohé jsou v nížinách již několik dnů v plném květu a ve středních polohách mohou rozkvétat, ohrozí mráz – především v pátek ráno, ale také v sobotu a v neděli. Na jižní Moravě, kde kvetou meruňky a broskve a rozkvétají třešně, očekávají meteorologové teploty kolem nuly. Výrazněji pod nulou může být na Vysočině, v Beskydech či na Šumpersku, uvedli odborníci z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR – CzechGlobe, kteří spravují Agrorisk.
Policie zadržela sedm lidí kvůli podezření na podvod s evropskými dotacemi

Policisté zadrželi sedm lidí kvůli podezření na neoprávněně získanou evropskou dotaci na inovační centrum pro začínající vědecké firmy a projekty. Mezi zadrženými jsou dva lidé z ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) a úředník ze stavebního úřadu. Podezřelí se pokusili neoprávněně získat 13,5 milionu eur (asi 340 milionů korun), informoval úřad evropského veřejného žalobce (EPPO). MPO poskytuje policii maximální součinnost, věc nelze nyní komentovat, uvedla mluvčí úřadu.
