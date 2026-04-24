Soud zablokoval Trumpův výnos o zastavení přístupu k azylu na hranici s Mexikem

Federální odvolací soud v USA zablokoval výnos prezidenta Donalda Trumpa o zastavení přístupu k azylu na hranici s Mexikem. Podle agentury AP panel tří soudců uvedl, že imigrační zákony dávají lidem právo žádat na hranici o azyl a prezident je nemůže obejít. Trumpovo vyhlášení invaze na americko-mexické hranici shledal nelegálním. Není jasné, kdy dojde k obnovení zpracovávání žádostí o azyl, napsal deník The Washington Post (WP), podle něhož se Trumpova administrativa proti rozhodnutí nejspíš odvolá.
Trump loni v lednu vydal výnos s názvem „Zajištění ochrany států před invazí“, kterým zakázal vstup žadatelům o azyl z důvodu veřejné bezpečnosti, ochrany zdraví a ekonomických důvodů. Opatření mělo podle republikánského prezidenta platit, dokud nevydá zjištění, že invaze na jižní hranici skončila.
Počet migrantů zadržených americkou pohraniční stráží u hranice s Mexikem od té doby klesl na nejnižší úroveň za desítky let. Během vlády Trumpova předchůdce Joea Bidena se tato zadržení naopak vyšplhala na rekordní počet.
Obhájci práv přistěhovalců výnos napadli u soudu s tím, že jím vláda porušuje zákon o imigraci a národnosti, když lidem odpírá právo žádat o azyl kvůli obavám z pronásledování na základě jejich politických názorů, rasy či dalších důvodů stanovených federálním zákonem. Hranice nicméně zůstala pro žadatele o azyl uzavřená, zatímco případ projednávají soudy.
„Rozhodnutí soudu neznamená, že jsou nyní otevřené hranice, ale jen to, že Spojené státy už nebudou jednou z mála zemí na světě, které po druhé světové válce nevyslyší lidi prchající před perzekucí,“ řekl Lee Gelernt, advokát Americké unie občanských práv (ACLU).
Republikán Trump se dokázal po čtyřech letech vrátit do Bílého domu i díky slibům, že posílí ochranu hranic a deportuje rekordní množství migrantů. Svého předchůdce Bidena kritizoval za vysokou míru nelegálního přistěhovalectví během jeho působení v úřadu. Řada Trumpových protiimigračních opatření čelí žalobám.