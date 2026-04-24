Soud zablokoval Trumpův výnos o zastavení přístupu k azylu na hranici s Mexikem


před 23 mminutami|Zdroj: ČTK

Federální odvolací soud v USA zablokoval výnos prezidenta Donalda Trumpa o zastavení přístupu k azylu na hranici s Mexikem. Podle agentury AP panel tří soudců uvedl, že imigrační zákony dávají lidem právo žádat na hranici o azyl a prezident je nemůže obejít. Trumpovo vyhlášení invaze na americko-mexické hranici shledal nelegálním. Není jasné, kdy dojde k obnovení zpracovávání žádostí o azyl, napsal deník The Washington Post (WP), podle něhož se Trumpova administrativa proti rozhodnutí nejspíš odvolá.

Trump loni v lednu vydal výnos s názvem „Zajištění ochrany států před invazí“, kterým zakázal vstup žadatelům o azyl z důvodu veřejné bezpečnosti, ochrany zdraví a ekonomických důvodů. Opatření mělo podle republikánského prezidenta platit, dokud nevydá zjištění, že invaze na jižní hranici skončila.

Počet migrantů zadržených americkou pohraniční stráží u hranice s Mexikem od té doby klesl na nejnižší úroveň za desítky let. Během vlády Trumpova předchůdce Joea Bidena se tato zadržení naopak vyšplhala na rekordní počet.

Obhájci práv přistěhovalců výnos napadli u soudu s tím, že jím vláda porušuje zákon o imigraci a národnosti, když lidem odpírá právo žádat o azyl kvůli obavám z pronásledování na základě jejich politických názorů, rasy či dalších důvodů stanovených federálním zákonem. Hranice nicméně zůstala pro žadatele o azyl uzavřená, zatímco případ projednávají soudy.

„Rozhodnutí soudu neznamená, že jsou nyní otevřené hranice, ale jen to, že Spojené státy už nebudou jednou z mála zemí na světě, které po druhé světové válce nevyslyší lidi prchající před perzekucí,“ řekl Lee Gelernt, advokát Americké unie občanských práv (ACLU).

Republikán Trump se dokázal po čtyřech letech vrátit do Bílého domu i díky slibům, že posílí ochranu hranic a deportuje rekordní množství migrantů. Svého předchůdce Bidena kritizoval za vysokou míru nelegálního přistěhovalectví během jeho působení v úřadu. Řada Trumpových protiimigračních opatření čelí žalobám.

Výběr redakce

Aktuálně z rubriky Svět

Americké ministerstvo spravedlnosti chce zavést výkon federálního trestu smrti s pomocí popravčí čety, tedy zastřelením. Plánuje také obnovit federální popravy smrtící injekcí s dávkou pentobarbitalu, což je praxe z prvního funkčního období prezidenta Donalda Trumpa, píše agentura Reuters s odkazem na prozatímního ministra spravedlnosti Todda Blanche.
Pokud chce Evropská unie financovat všechny své priority a zachovat výši příspěvků jednotlivých členských států do rozpočtu, potřebuje nové vlastní zdroje. Po skončení neformálního summitu EU na Kypru to uvedla předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Komise již dříve hovořila o příjmech z takzvaného uhlíkového cla či zvýšení spotřební daně z tabáku.
„Prázdné Španělsko“ láká migranty do vylidněných venkovských oblastí

Při cestě z Madridu směrem na severovýchod se po dvou a půl hodinách jízdy jako první objeví zřícenina mohutného středověkého hradu na kopci nad obcí Molina de Aragón. Četné kostely, biskupský palác a hradby jsou dalšími pozůstatky někdejšího rozkvětu města. Časy se ale změnily.
Rusko ztratilo ve válce s Ukrajinou téměř milion a čtvrt vojáků, píše nizozemská rozvědka

Od počátku své plnohodnotné pozemní invaze na Ukrajinu utrpělo Rusko trvalé ztráty zhruba milion a dvě stě tisíc vojáků, Ukrajina zhruba půl milionu, odhaduje nizozemská vojenská rozvědka MIVD. Ve své zprávě dále píše, že Moskva by mohla být připravená na regionální konflikt s NATO během jednoho roku po případném konci války s Ukrajinou.
Putin by se podle Kremlu mohl zúčastnit summitu G20 na Floridě

Ruský vládce Vladimir Putin by se mohl zúčastnit prosincového summitu G20 na Floridě. Podle agentury Interfax to uvedl Kreml, který tak reagoval na dřívější zprávu listu The Washington Post a dalších médií, že americký prezident Donald Trump chce svůj ruský protějšek na setkání největších ekonomik světa do Miami pozvat. Trump tvrdí, že o pozvánce neví a že pochybuje, že by ruský vládce přijel, i když by to dle něj bylo „přínosné“.
Rakouská dětská výživa obsahovala patnáct mikrogramů jedu

Sklenička s dětskou výživou potravinářského výrobce HiPP, která se našla minulý týden na východě Rakouska, obsahovala patnáct mikrogramů jedu na krysy. Píše to agentura AP s odkazem na státní zastupitelství v Eisenstadtu. Toxikologický posudek má nyní objasnit, jaké důsledky by pozření tohoto množství jedu mohlo mít pro lidský organismus.
Válka s Íránem vyčerpala zásoby klíčových zbraní armády USA, píší NYT

Válka s Íránem, která začala koncem února, výrazně vyčerpala zásoby některých klíčových a velmi drahých zbraní americké armády. Podle představitelů vlády i Kongresu to snížilo připravenost USA čelit potenciálním protivníkům, jako jsou Rusko a Čína, napsal deník The New York Times (NYT) s odkazem na interní odhady Pentagonu a informace od zákonodárců.
Načítání...