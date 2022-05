Dopravní komplikace ve městěch sníží posílení železniční dopravy, míní ministr Kupka

Náměstek pražského primátora Adam Scheinherr (Praha Sobě) s tím souhlasí a doplňuje, že v souvislosti s očekávanými dopravními komplikacemi „pomůže dokončení železničního koridoru směr Beroun, aby co nejvíce lidí mohlo přestoupit na vlaky.“

Nejvíc dopravních komplikací v Praze očekává Schneinherr během prvních dvou týdnů od začátku rekonstrukce Barrandovského mostu. „Modely ukazují nejkritičtějších prvních čtrnáct dnů. Zhruba deset dnů si totiž řidiči na změnu zvykají. Máme modely, na základě nichž jsme vytvořili zkapacitnění dopravy,“ řekl s tím, že řidičům se průměrně čas jízdy prodlouží o 30 minut. „Doporučil bych proto všem používat dopravní on-line aplikace.“

Digitální technické mapy

Podle ministra Kupky by k uvolnění dopravy mělo přispět také vytvoření digitální technické mapy. „Jde o to, aby už v okamžiku, kdy se objížďkami zabývají jednotlivé správní úřady a rozhodují o nich na různých místech, aby měly k dispozici nejenom hotové objížďky, ale i ty, které se chystají. V mapovém prostředí by měly rovnou možnost rozhodovat a vidět to na monitoru před sebou,“ popsal Kupka.

Úřady by díky tomuto nástroji měly možnost posoudit, zda by se území v případě dalšího opatření nestalo neprůjezdným. „Což se bohužel občas děje,“ připouští ministr. Digitální technické mapy by měly být k dispozici za rok a půl.