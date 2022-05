Příspěvek pět tisíc korun na dítě přijde pozdě, je potřeba řešit pomoc ihned, říká Kolovratník

přehrát video Interview ČT24: Poslanec Martin Kolovratník Zdroj: ČT24

Premiér Fiala v pátek před odletem na návštěvu Polska kritizoval minulou vládu kvůli politice v oblasti energetiky. Podle něj například neudělala žádný krok k výstavbě plynovodu Stork 2 z Polska, což by snížilo energetickou závislost Česka na Rusku. Varšava podle něj takové kroky udělala a se zastavením dodávek z Ruska si díky tomu dokáže poradit. Kolovratník se brání: „Je to, jako kdyby vláda Andreje Babiše v roce 2020 říkala, teď je covid a předchozí vlády někdy před rokem 2013 proti covidu a pandemickým nemocem nic nedělaly.“ Podle Kolovratníka před rokem ještě nikdo netušil, že dojde k tak velkému konfliktu, jako je ten na Ukrajině.

Podle něj navíc projekt plynovodu Stork 2 ukončila polská vláda, protože se obávala, že nebude rentabilní. „Báli se, že by ty LNG terminály byly příliš drahé,“ říká. Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN) ve čtvrtek mluvil o tom, že zásobníky plynu mají být i přes hrozící problémy s dodávkami ruského plynu před příští topnou sezonou naplněny nejméně z 80 procent. Kolovratník míní, že vláda v aktuální situaci reaguje pozdě. „Už v březnu tohoto roku, kdy už běžel válečný konflikt, přišli odborníci z ministerstva průmyslu s tím, že je potřeba zásobníky začít naplňovat okamžitě. Z informací, které jako opozice máme, vyplývá, že pan ministr Síkela přišel na vládu s žádostí nakoupit plyn a byl odmítnut. Jeho kolegové mu řekli: 'To není potřeba, zatím nenakupuj, budeme spekulovat na cenu, bylo by to moc drahé',“ tvrdí poslanec. Obrat s kauzou Vrbětice Kolovratník připustil, že sám dřív neviděl v energetických vazbách na Rusko hrozbu, naopak podporoval dostavbu jaderných elektráren tamní firmou Rosatom. „Ještě před rokem jsem souhlasil s tím, aby se mohla účastnit jaderného tendru na Temelín, protože když jsem mluvil s odborníky a s inženýry, kteří pracují v Temelíně a Dukovanech, tak říkali, že ruské palivo je nejspolehlivější, jaké známe, funguje, dochází včas, je dobré z technologického hlediska,“ vysvětluje svůj postoj.

Říká, že ho přesvědčila až kauza Vrbětice, kdy se prokázalo zapojení ruských agentů do exploze muničního skladu. Do té doby nepřikládal varování bezpečnostních expertů takovou vážnost. „Argumenty energetiků pro mě byly velmi silné a v mém vidění světa se to lámalo někdy loni kolem jara právě s kauzou Vrbětice,“ tvrdí Kolovratník. Zdražování Poslanec v Interview ČT24 také kritizoval vládu za to, že je podle jeho názoru s pomocí lidem, zasaženým růstem cen energií a zboží, pomalá. Podle něj rozhodnutí o příspěvku pět tisíc korun na dítě, který oznámil kabinet, bude muset projít debatou ve sněmovně a dostane se k lidem nejdříve v srpnu, zatímco je potřeba řešit situaci hned.