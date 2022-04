Volby by vyhrálo ANO těsně před SPOLU, ukazuje průzkum Medianu

Sněmovní volby by v březnu vyhrálo hnutí ANO s 27,5 procenta hlasů před koalicí SPOLU tvořenou ODS, KDU-ČSL a TOP 09, která by získala 26,5 procenta. Vyplývá to z volebního modelu agentury Median. Do dolní komory by se podle něj dostali také Piráti se STAN, SPD a těsně i ČSSD, která v říjnových volbách kvůli zisku pod pět procent neprošla.