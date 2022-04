Měli bychom se vrátit k myšlence jaderného odzbrojení planety, říká k válce na Ukrajině Kocáb

„Je jasné, že pokud Putin zůstane u moci, tak ta situace nemůže skončit dobře. Putin nemůže vést Ruskou federaci – to je klíč k ukončení války,“ míní Kocáb. Události v Buče, Borodjance či Kramatorsku označil za šokující. A domnívá se, že s Putinem by se do budoucna nemělo jednat, případná delegace by měla mít jiné členy.

Kocáb zavzpomínal na dobu, kdy se z Československa odsouvaly sovětské okupační jednotky. „Tehdy jsem si všiml, že oni (Rusové) plní naprosto přesně a do puntíku příkazy svého nejvyššího velitele a nejede přes to vlak,“ řekl Kocáb k době krátce po sametové revoluci.

„Válka má zásadní charakteristiku, že eskaluje. A rozhodně si nemůžeme být jisti, že je eskalace už u konce. Riziko eskalace je, že těžko se dá odhadnout, jakým směrem půjde,“ uvedl Špidla. Ale Rusko se dle jeho názoru po útoku na Ukrajinu jen těžko smíří s porážkou.

Podle Kocába je čas vrátit se k myšlence úplného jaderného odzbrojení planety. „V červenci 1968 tady ta iniciativa byla, dodnes je platná pod záštitou OSN, podepsalo ji přes 150 států, ale je to jakoby umlčeno,“ tvrdí Kocáb. Krok by podle něj mohl přispět i k tomu, aby „jeden pán nemohl vyhrožovat celé planetě“. Pokud by vypukla třetí světová válka, NATO by ji podle Kocába dokázalo ukončit, ale bylo by to za cenu obrovských ztrát.