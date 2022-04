Rychetský chce tribunál pro ruské špičky. Válečné zločiny jsou nepromlčitelné, připomenul Baxa

Soud může teoreticky probíhat i za nepřítomnosti obžalovaných, ale mnohem lepší je, když jsou vydáni k trestnímu stíhání, dodal. Zmínil také, že kdokoliv se dopouští válečných zločinů a vstoupil by na území Česka, by měl být okamžitě zadržen a postaven před soud.

Rychetský zdůraznil, že dnes existuje specifická situace, kdy máme ohromné množství filmových, fotografických a jiných záznamů, které prokazují sérii zločinů proti lidskosti. Zmínil například bombardování nemocnic, škol či vraždění civilistů na ulicích. Podle něho by neměl být problém doprovodit obrazové záběry svědectvím.

Baxa pak doplnil, že justice se umí vypořádat i s tím, že se budou objevovat nejrůznější snahy o zpochybnění důkazů. „Na druhé straně zde budeme určitě také svědky zahlazování stop, pálení mrtvých těl, odvlečení lidí jinam.“ Považuje za důležité, že Ukrajina tyto zločiny mapuje. Dodal rovněž, že máme řadu případů z historie, kdy spravedlnost našla pachatele i po desítkách let. Zdůraznil, že válečné trestné činy jsou nepromlčitelné. „Tito lidé zpravidla nenajdou útočiště až do své smrti.“ Potrestání viníků považuje za reálné, protože jsou zachyceny jejich konkrétní výroky, skutky i třeba různé texty, zmínil v souvislosti s potenciálním potrestáním Putina či například ministra zahraničí Sergeje Lavrova.

Spravedlnost všem

Rychetský také věří, že by měl být potrestán každý, kdo se dopustí válečných zločinů. Tedy například i ukrajinští vojáci, kteří vraždí své zajatce. „Není možné selektovat,“ řekl s tím, že v určitých situacích se to dá emocionálně chápat, ale nelze to schvalovat.

Předseda Ústavního soudu rovněž připomněl svůj několik týdnů starý názor, že civilizovaný svět se musí bránit i tak, že Rusko vyloučí ze všech mezinárodních institucí, tedy včetně Rady bezpečnosti OSN. „Vrah nemůže zasedat v porotě, která soudí vrahy, to je vyloučeno.“

Zmínil i úspěšnou snahu o vyloučení ruského ústavního soudu z mezinárodního společenství ústavních soudů. Podobně by se to mělo dít a děje se též u různých mezinárodních či sportovních akcí. Důležité je dostat Rusko do totální izolace, podtrhl Rychetský.

K úvahám, zda jsou české dodávky zbraní Ukrajině zapojením do války, řekl, že tomu tak není. „Ale je to projev plnění mezinárodních závazků, že budeme trestat válečné zločiny a že jim budeme bránit,“ vysvětluje s tím, že to považuje za mravní povinnost.

Baxa to přirovnal k nutné obraně známé z běžného života. Považuje to proto za jev žádoucí a chvályhodný.