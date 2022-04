Štáb ČT se vydal do zmasakrované Buči. Lidé tam chodí po chodnících, kde stále leží mrtvá těla

Kousek od těla se nachází zničená továrna. U ní další tělo. V tomto případě nejde o anonymní oběť války. Místní obyvatelka Natalija poznává svého souseda.

„Ano, ano, to je Žeňa. Žil tady za tím obchodem. To je jeho pes, ano,“ potvrdila. Pes už se nikdy žádného slova od svého pána nedočká. „Bylo mu 53 nebo nějak tak, přesně vám to neřeknu. Byl to velký, tlustý chlap,“ řekla.

Štáb projížděl i zničenými ulicemi k pravoslavnému chrámu. Za ním se skrývala ponurá scenérie. Měl to být park u kostela, místo toho tam zeje rýha v blátivé zemi a v ní to, co zbylo z lidských bytostí.

Kopání masového hrobu začalo 10. března, kdy obyvatelé okupované Buče zjistili, že v ulicích leží desítky těl a že není možné je tradičním způsobem pohřbít.

„Všechna ta rozstřílená auta. V těch autech byli lidé, kteří chtěli utéct. V márnici bylo mnoho mrtvol. Už nebylo místo,“ vysvětluje kněz pravoslavného kostela Andrij.

„Snažili jsme uniknout do centra města, protože někdo říkal, že se tam dají nakoupit potraviny a léky. Nějaký člověk utíkal po ulici a oni ho složili na asfalt. Nás nechali kleknout. My jsme jim řekli: Nechte nás být, my jen jdeme domů. Jsme pokojní občané,“ popsal jiný obyvatel vesnice.