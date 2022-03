SLEDUJTE: Premiér Fiala je hostem Otázek Václava Moravce

Podle něj je nyní mezi zeměmi snaha pomoci maximálním způsobem. „Když si uvědomíte, co se stalo v průběhu tří týdnů, tak je to obrovská změna v myšlení,“ řekl Fiala. Připomněl, že Česko bylo jedna z prvních zemí, které poslaly zbraně.

O další pomoci se prý jedná. „Není to tak jednoduché, musí se najít odpovídající typy. Musí to být to, s čím umí ukrajinští vojáci pracovat,“ řekl Fiala.

Ruský prezident Vladimir Putin podle Fialy svou agresivní politikou nedosáhl prakticky ničeho a představa, že se zastaví, je prý mylná. Nynější sankce jsou podle něj nejtvrdší v historii.

„Diplomatické styky jsme dostali na úplné minimum, budeme zvažovat další opatření. Nic nebudu vylučovat a potvrzovat. Musí se to nachystat,“ řekl premiér s tím, že je potřeba se chovat tak, aby byla zajištěna bezpečnost českých občanů. Připomněl, že je Česko ve válečném konfliktu a na straně jedné z válčících stran.

S nouzovým stavem, který v Česku trvá od 4. března, počítá Fiala nejméně do května. Sněmovna jej schválila zatím na třicet dní. „Potřebujeme ho, abychom zvládli migrační vlnu, která nemá obdoby. Do pohybu se daly tři miliony lidí, kteří přišli do EU,“ řekl s tím, že jde o největší vlnu od druhé světové války. Během jednoho měsíce přišlo do Česka tři sta tisíc lidí.