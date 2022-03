Na Slovensko se vydají bojové jednotky i armádní průzkumníci

České jednotky budou působit ve vojenském obvodu Lešť u Zvolena. Čeští vojáci budou také více než dvoutisícovému mnohonárodnímu uskupení velet. Doplní ho armády dalších pěti zemí. „Hlavní úkol českých vojáků je posílení východního křídla. Vycházíme vstříc požadavkům v rámci Severoatlantické aliance,“ uvedla ministryně obrany Jana Černochová (ODS).

Podlé šéfa české diplomacie Jana Lipavského (Piráti) tím země přebírá další díl odpovědnosti za společnou bezpečnost Evropy. „Je to logický krok ze strany Aliance na posílení obranyschopnosti východního křídla a samozřejmě teritoriální svrchovanosti našich spojenců,“ okomentoval předseda sněmovního výboru pro obranu Lubomír Metnar (za ANO).

Pro misi ve čtvrtek ve sněmovně hlasovalo 143 ze 151 přítomných poslanců – vládních i opozičních. Zbytek se zdržel. Podpořila ji i SPD, pro kterou je ale důležité, aby účast české armády nebyla zneužitá.

Plně funkční na konci léta

Dolní komora odsouhlasila vyslání až 650 vojáků, reálně jich podle ministryně obrany vyjede asi čtyři sta. Ostatní je budou připraveni střídat. První jednotky by mohly vyrazit začátkem dubna.

„Předpoklad je, že by tato mise měla být plně funkční někdy na konci léta,“ sdělila Černochová. Mandát platí do konce června příštího roku a má stát přes půl miliardy. Resort obrany ale počítá i s tím, že to bude stát více a že se bude prodlužovat.