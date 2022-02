Fiala věří, že Zeman podepíše pandemický zákon. Na pracovní schůzce hovořili o něm, o Turówu i Ukrajině

K debatám o aktuální politické situaci se Miloš Zeman pravidelně scházel již s předchozím premiérem Andrejem Babišem (ANO). S Fialou se při pracovní večeři sešel poprvé. „Je to to, co mají vrcholní ústavní činitelé dělat. Máme spolu mluvit,“ zdůraznil nynější premiér s tím, že schůzky budou pokračovat.

Na první schůzce hovořil předseda vlády se Zemanem o dole Turów. Zmínil se, že mu prezident pogratuloval k uzavření dohody s polským premiérem Mateuszem Morawieckým. „Shodli jsme se, že ta dohoda je důležitá jako ochrana pro občany, kteří žijí v dotčených oblastech. Je to také důležité pro to, abychom odstranili překážky v česko-polských vztazích,“ poznamenal.