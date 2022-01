Zakázka minulé vlády na kulomety za více než miliardu. Bez soutěže a pětkrát dráž než Norové

„U toho konkrétního nákupu kulometů MINIMI jsme zjistili řadu nedostatků. Byl vůbec problém specifikovat to, co chce armáda nakoupit. Ten druhý problém potom souvisel s tím způsobem nákupu,“ prohlásil prezident Nejvyššího kontrolního úřadu Miloslav Kala.

Proč jsou tedy nyní kulomety o tolik dražší, se Reportéři ČT vydali zjistit do sídla společnosti CB Servis Centrum. Ta kontrakt dostala bez soutěže . Jednatel a majitel společnosti CB Servis Centrum Lubomír Havelka se k záležitosti nechce vyjadřovat. „Proč bych se já s vámi o tom bavil?“ sdělil Havelka s tím, že se má štáb ČT optat tiskového odboru armády.

Bývalý ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) byl prý ujišťován, že je vše v pořádku. „Od počátku, tak jak byly zakázky dokladovány, a zvláště tato, jsem byl ujišťován, že zakázka je naprosto v pořádku, že byla ministerstvu obrany dokonce poskytnuta sleva a že je to výhodné pro ministerstvo obrany,“ popisuje Metnar.

„Jednotková cena 1,19 milionů korun za jeden kus kulometu vypadá skutečně velmi zvláštně. Musíme si uvědomit, že to je v podstatě cena třech osobních automobilů a lehký kulomet této kategorie není zas tak sofistikovaná zbraň,“ uvádí vojenský publicista a šéfredaktor ATM Michal Zdobinský.

Belgické kulomety MINIMI jsou jedna z hlavních zbraní české armády. Během posledních let si jich vojsko nakoupilo už více než šest stovek. A další téměř tisícovku si ozbrojené síly pořizují nyní. Kolem rámcové dohody za 1,13 miliardy korun podepsané loni 21. prosince však panuje řada nejasností. Ty začínají už u samotné ceny. Jedna zbraň s příslušenstvím vychází v průměru na 1,19 milionu korun.

„Já se nebudu k tomu vyjadřovat. Armáda si dala nějaké složení, co všechno má ta souprava obsahovat. V rámci složení té soupravy jsme podali ucelenou nabídku,“ doplnil jednatel zprostředkovatelské firmy Havelka. Koudelka pak říká, že způsob zadání veřejné zakázky spočíval v aktivitě na straně dodavatele.

Zmíněné Norsko se před několika měsíci přímo s belgickým výrobcem kulometů domluvilo. Uzavřelo s ním také rámcovou dohodu. Její horní hranici stanovilo v přepočtu na 875 milionů českých korun, či čtyři tisíce kulometů MINIMI s příslušenstvím. To znamená, že v ideálním případě zaplatí za jednu zbraň 219 tisíc korun. Česká armáda bude za každý kulomet s příslušenstvím platit v průměru přes milion korun.

Potíže tehdy podle Koudelky způsobily zpožděné součástky požadované optiky od USA. Ty si ke zbraním nadiktovala sama česká armáda. „Aby došlo k úspoře, je potřeba k takovým zakázkám přistupovat koncepčně a dlouhodobě si stanovit na roky dopředu, jaké zakázky přes NSPA by mohly být realizovány tak, aby agentura, případně další spojenci v rámci NATO mohli na takovou zakázku reagovat,“ myslí si analytik Chromý.

Prezident Nejvyššího kontrolního úřadu upozorňuje na to, že když v roce 2013 za vlády Petra Nečase (ODS) začalo ministerstvo obrany kulomety MINIMI pořizovat, 269 souprav tehdy získalo za dvě stě milionů korun prostřednictvím nákupní agentury NATO (NSPA). To znamená, že jedna kompletní souprava vyšla v průměru na 743 tisíc korun. „Náš nákupní proces je založen na soutěži. Organizujeme mezinárodní srovnávání nabídek, abychom dosáhli té nejlepší ceny a servisu pro zákazníka,“ napsala agentura NSPA Reportérům ČT.

Bez znalce

Nejenže nabídka od CB Servis Centra za více než jednu miliardu korun neprošla žádnou srovnávací soutěží, jak vyšlo najevo, neposoudil ji ani žádný znalec. Prý neměli zájem. A tak museli nastoupit resortní úředníci.

„Dvakrát jsme vyhlásili veřejnou zakázku, zadali jsme zakázku na soudního znalce. Bohužel nikdo ze soudních znalců, kteří jsou registrovaní v tomto oboru, se nám nepřihlásil,“ uvedl Koudelka s tím, že podle interních předpisů cenu ověřovali experti tvoření z příslušníků ministerstva obrany, generálního štábu a dalších složek.

Podle Metnara zákon neukládá ověřovat cenu, když šlo o takovou formu zadání. „Akviziční proces ministerstva obrany je, když to porovnám v rámci zemí Severoatlantické aliance, vnímán trošku jako rozporuplný. Na jednu stranu tady máme zpracované strategické dokumenty, které nějakým způsobem říkají, co by se zhruba kdy mělo nakoupit. Já se osobně domnívám ale, že tady v těch dokumentech jsou dost jasné mezery,“ dodává analytik Transparency International Chromý.

„Budeme ostřížím zrakem sledovat, co se tam děje, ale zda kontrolu pořizování konkrétně tohoto nákupu budeme realizovat nebo ne, tak na to odpovědět nemohu,“ dodává prezident Nejvyššího kontrolního úřadu Miloslav Kala.