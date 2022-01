Obrana musí pro splnění svých závazků navýšit rozpočet o 80 miliard. Armáda na to není připravená, zní z opozice

Do roku 2025 plánuje vláda vydávat na obranu dvě procenta HDP. Česká televize spočítala, že by to během tří let znamenalo růst výdajů z letošních plánovaných 95 na 146 miliard ročně. Do roku 2025 by tak stát při plánovaném růstu HDP musel poslat na obranu celkem víc než 80 miliard korun.

„Reálné to je, máme to v našem programovém prohlášení, zástupci všech stran pětikoalice s tím takto souhlasili,“ reaguje ministryně obrany Jana Černochová (ODS). Závazek vydávat v roce 2025 na obranu dvě procenta HDP chce schválit speciálním zákonem. Sněmovní opozice s tím ale nesouhlasí.

„Podle mých zkušeností a znalostí z chodu ministerstva se nedomnívám, že je to reálné. Nemůže dojít k takovému skokovému nárůstu, protože resort na to není připraven,“ uvedl bývalý ministr obrany Lubomír Metnar (ANO). Souhlasí s ním i člen sněmovního výboru pro obranu Radovan Vích (SPD), podle kterého není armáda schopná navýšení pojmout.