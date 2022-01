Michailidu je liberálka. Mluvila o utopii, tvrdí Gregorová

Gregorová se domnívá, že od Michailidu bylo použití slova „komunismus“ chybou. „To slovo má v Česku naprosto jasný význam – minulý komunistický režim. Nicméně ona ho použila jako jakousi utopii, kde lidé dobrovolně v komunitách sdílí konečné zdroje,“ tvrdí. Michailidu podle ní navíc sama o sobě mluví jako o liberálce.

Europoslankyně popřela, že by ve straně bylo levicové křídlo. Že pro Michailidu po výroku hlasovalo 285 členů, odůvodnila tím, že ji vidí jako liberálku, která se o mnoho věcí zasloužila, a nechtěli zahodit její práci. „Já jsem si četla celý její příspěvek na fóru. A tam popisuje, co tím myslí. Říká, že myslí utopickou demokratickou představu komunitní společnosti,“ řekla.

V souvislosti s výrokem Michailidu vedla Gregorová na Faceboku vyhrocený spor se stranickým kolegou Mikulášem Ferjenčíkem. Za formu vyjádření, kdy použila vulgarismus, se omluvila.

Zpětně prý lituje také gratulace, kterou uvedla komentář po zvolení Kateřiny Konečné šéfkou KSČM. Gregorová sdělila, že v příspěvku kritizovala to, že komunisté nasazují do vedení ženu „až ve chvíli, kdy celá organizace padá“, a slovo „gratuluji“ použila jako běžnou slušnost. „Nyní zpětně lituji, že jsem takto slušná byla. Ale neznamenalo to žádné vyjádření souhlasu s tím, co Kateřina Konečná dělá,“ vysvětlila.