Vládní angažmá s sebou nese i osobní zodpovědnost, kritizuje Bartoš mediální přestřelky Pirátů

Bartoš o víkendu obhájil pozici šéfa Pirátů, když ho do čela strany zvolilo hlasování celostátního fóra. Obměnily se ale všechny posty místopředsedů. Nově mezi nimi zasedne i Martin Jiránek, podle kterého teď Piráti musejí dospět.

„Politická dospělost je asi ruku v ruce s tím vládním angažmá, a ačkoliv jsme ve volbách co do počtu poslanců i celkového zisku koalice nebyli úspěšní, tak to vládní angažmá je závazek,“ reagoval Bartoš v Událostech, komentářích na Jiránkova slova.

„Ale my jsme to vždycky brali vážně a teď můžeme ukázat, na co jsme se dvanáct let připravovali,“ narážel šéf Pirátů na skutečnost, že stranu před více než dvanácti lety spoluzakládal.

Je to o osobní zodpovědnosti, komentuje Bartoš pirátské přestřelky

Piráti by podle něj měli upustit od mediálních přestřelek a podobných excesů. „Myslím, že je to o osobní zodpovědnosti, že si člověk musí uvědomit – a sami jsme to vždycky říkali – že internet má paměť (a) je to dobře, můžete si najít, co politici kdy řeknou,“ připomněl Bartoš.

„Ale myslím, že musí jasně zaznít – a je to vidět z naší práce – že Piráti jsou středová liberální strana, která chce dělat moderní politiku založenou na datech, ale aby jí lidi rozuměli,“ shrnul šéf Pirátů.

Členové strany si podle něj musejí uvědomit, že když nejsou v online světě zodpovědní vůči voličům ani sami vůči sobě, může to být matoucí. „Divím se, že si na to (naši) lidé ještě nezvykli, že je potřeba vážit slova – ať je to vnitrostranická diskuze, fórum, nebo Facebook. Jsme vládní strana a to s sebou přináší i jistou osobní zodpovědnost,“ uzavřel Bartoš.

Hostem pořadu byl i expert na politický marketing Jakub Horák. Celý rozhovor ve videu v úvodu článku.