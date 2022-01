Prezident předá řády a medaile 7. března. Ceremoniál se dvakrát odkládal

Loni mělo převzít státní vyznamenání 28 osobností, za rok 2020 chtěl prezident udělit či propůjčit řády a medaile dalším 37 lidem. Nejvyšší státní vyznamení, Řád Bílého lva, mají za rok 2020 dostat druhoválečný veterán Miloslav Masopust, epidemiolog Roman Prymula a in memoriam oběť komunistické zvůle, legionář a československý voják Heliodor Píka, druhováleční letci František Chábera a Josefa Koukal a zpěvák Karel Gott.

Loni chtěl prezident tímto řádem vyznamenat herečku Jiřinu Bohdalovou, astronauta Vladimíra Remka a in memoriam vojenského letce Alexandera Hesse, podnikatele Petra Kellnera a britského politika Alfreda Duff Coopera.

Nevyznamenat Rychetského se prezident rozhodl poté, co Ústavní soud zasáhl do volebního zákona a inicioval změnu způsobu, kterým se přepočítávají hlasy při volbách do Poslanecké sněmovny. Cimický se sám rozhodl vyznamenání nepřevzít po obviněních ze sexuálního napadení a obtěžování, která proti němu vzneslo několik žen.