Klaudiánova nemocnice odkládá plánované operace neočkovaných. Nechce je vystavit riziku nákazy

Vloni musela mladoboleslavská Klaudiánova nemocnice kvůli epidemii covidu-19 z ministerského příkazu stejně jako jiné nemocnice na čas zastavit všechny odložitelné zákroky. Teď se nemocnice rozhodla pro vlastní omezení, odklad plánovaných operací jen pro neočkované pacienty.

Týká se to například velkých operačních zákroků na chirurgii a ortopedii, které snesou odklad, typickým příkladem může být třeba výměna kloubu.

Kritizovaný krok vedení nemocnice obhajuje s argumentem, že jde o ochranu zdraví neočkovaných pacientů, kteří by byli pobytem v nemocnici vystaveni vyššímu riziku nákazy.

„To není tak, že jsme plošně odmítli neočkované pacienty. Pacienti, u kterých jsme vnímali, že je zvýšené riziko v pooperačním období, tak jsme jejich operaci, a to zdůrazňuji, odložili,“ vysvětluje Ján Dudra, zástupce ředitele pro zdravotní služby v Klaudiánově nemocnici.

Pacienti si stěžovali, nakonec ale na odklad přistoupili

Nemocnice už řešila jednu písemnou stížnost a několik telefonátů pacientů. Podle vedení ale nakonec s postupem souhlasili. Že by šlo o nerovný přístup ke zdravotní péči, vedení nemocnice odmítá a odkazuje se na stanoviska šesti lékařských odborných společností, podle kterých neočkovaní pacienti, kteří podstoupí velký operační výkon, jsou v případě, že se nakazí, ve větším riziku závažných komplikací nebo i úmrtí.

Na vyšší riziko vzniku závažných komplikací při prodělání covidu-19 v době pobytu v nemocnici při operaci a po ní upozornila například Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, podle které je potřeba zohlednit očkovací status pacienta.

Radní pro zdravotnictví Středočeského kraje Pavel Pavlík (ODS) by prosazoval spíše individuální přístup: „Tady vždycky platí to, co řekne ošetřující lékař a jak vyhodnotí aktuální stav pacienta.“

Nemocnice odklady spojuje s šířením varianty omikron

Budoucí ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) nechtěl zatím postup nemocnice hodnotit. „Toto je komplikovaná otázka etická, legislativní, opravdu je potřeba si to prostudovat,“ upozornil.

Podle právníků, které oslovila Česká televize, opatření může právně obstát, pokud nebude plošné pro všechny neočkované a lékař postup řádně zdůvodní. Například Filip Křepelka z práv Masarykovy univerzity v Brně by také doporučoval individuální přístup: „Opravdu by to nemocnice měly mít rozmyšlené pro jednotlivá oddělení a zákroky.“

Nemocnice rozhodnutí o omezení péče zveřejnila na svých webových stránkách a klade ho do souvislosti s nepříznivým vývojem v souvislosti s šířením nové varianty viru omikron.

Rizikovým pacientům, kteří se nechtějí nechat naočkovat před operací, Klaudiánova nemocnice odkládá zákrok na epidemiologicky příznivější období. Pacient ale také může podepsat takzvaný negativní revers a operaci s vědomím rizik podstoupit.